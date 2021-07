Campagna bieticola del 2021 quasi raddoppiata rispetto lo scorso anno

ROVIGO - Sono quasi raddoppiati gli ettari in Veneto coltivati a barbabietola bio. Secondo i dati elaborati da Coldiretti, nel 2021, la superficie vocata alla coltivazione di bietola secondo l’indirizzo biologico è di"Per questo è importante la recente decisione di un aiuto regionale inserito nell’assestamento di bilancio. Il consolidamento delle superfici coltivate con il metodo biologico è un altro segnale importante nel percorso di sostenibilità delle produzioni che vede impegnate molte imprese agricole.“Questi numeri sono una soddisfazione per la nostra provincia –, da poco eletto anche nuovo componente consiglio di amministrazione di Coprob – un territorio da tempo vocato alla coltivazione della barbabietola e che sta cercando di tenere in piedi questa tradizione. Sostenere il comparto è un impegno per tutti a partire dalle istituzioni pubbliche prosegue Salvan – che per evitare il rischio di estinzione ha chiesto alla Regione ed ai propri soci uno sforzo al fine di tutelarePer esaltare le caratteristiche etiche e di sostenibilità ambientali occorre incentivare le scelte degli agricoltori in questa direzione. “Lo zucchero estero sfrutta ancora marchi un tempo nazionali e addiritturaSu questo tema Coldiretti Veneto è intervenuta più volte sostenendo quanto riportato sul documento programmatico “Identità Veneta”; la filiera agricola veneta deve essere al centro del programma politico della Regione del Veneto per dare slancio a un settore che rappresenta il valore di un territorio.Superficie a bietola in Veneto biologica e convenzionale 2021 e 2020 (Elaborazione Coldiretti su dati COPROB) 2021 2020 % '21 su '20 Bio ConvenzionaleTotaleBio ConvenzionaleTotaleBio ConvenzionaleTotalePadova 113 1.785 1.898 103 1.947 2.050 9,7%-8,3%-7,4%Venezia 73 2.522 2.595 45 2.643 2.688 62,2%-4,6%-3,5%Verona 191 332 523 95 485 580 101,1%-31,5%-9,8%Vicenza 10 164 174 5 252 257 100,0%-34,9%-32,3%Treviso 3 185 188 7 127 134 -57,1%45,7%40,3%VENETO 688 8.445 9.133 436 9.003 9.439 57,8%-6,2%-3,2%