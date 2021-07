Uni Sport Rovigo accede ai campionati nazionali

ROVIGO - Alla conclusione del Campionato Giovanile Veneto di arrampicata sono due gli atleti della squadra agonisti della Polisportiva Uni Sport Asd ad essersi guadagnati la possibilità di partecipare ai Campionati Italiani organizzati dalla Fasi. Si tratta dei fratelli Luca (under 12) e Lucia Merlo (under 10). Sarà Luca, che si sta allenando anche in questi mesi estivi, a rappresentare l’Uni Sport al Campionato, in programma ad Arco dal 7 al 13 agosto. Luca si cimenterà nelle tre specialità di arrampicata, ovvero boulder, lead e speed.

Una buona stagione, quindi, per la compagine rodigina, anche considerando il numero ristretto di atleti che hanno potuto partecipare alle gare del 2021. I loro risultati hanno permesso all’Uni Sport di classificarsi all’8° posto della classifica per società. Oltre ai fratelli Merlo, quest’anno hanno gareggiato Francesca Bacchiega (14ª nella classifica finale della combinata), Elia Chivetto (6°), Alberto Pellegrino (7°), Emma Piva (8ª) e l’esordiente Edoardo Scaranello (18°).

Gli atleti si sono allenati presso la struttura artificiale allestita a Rovigo nella palestra dell’Uni Sport, seguiti dall’istruttore federale Alberto Rigobello, coadiuvato da Enrico Merlo, papà dei due atleti qualificati.

Il campionato regionale veneto si è svolto dal 27 febbraio al 6 giugno, con sette manifestazioni, organizzate nonostante le difficoltà e le complicazioni legate alla pandemia. L’arrampicata sportiva, portata avanti in Polesine grazie all’impegno dello staff dell’Uni Sport, si sta confermando uno sport in continua crescita, e quest’anno esordisce come disciplina olimpica.