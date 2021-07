Ricorso al Presidente della Repubblica per bloccare la piattaforma Teodorico in area protetta nel Delta del Po

ROMA - Non si può fare, secondo le Leggi italiane e quelle comunitarie, ma lo vorrebbero fare ugualmente. E' stato presentato a Roma, il 27 luglio da, finalizzato allo sfruttamento di idrocarburi al confine con un’area marina protetta alla foce del Delta del Po, patrimonio dell’Unesco.contro l'autorizzazione ( LEGGI ARTICOLO ) mentre la Regione del Veneto, al momento, si dichiara contraria, ha approvato in consiglio regionale una mozione presentata dalle consigliere polesane Simona Bisaglia e Laura Cestari, ma non ha impugnato l'ok ricevuto dal proponente, la Po Valley Operation dai ministri Roberto Cingolani e Dario Franceschini.. Teodorico sorgerebbe al confine con l'area marina protetta "Adriatico Settentrionale Veneto - Delta del Po", istituita di recente per la conservazione di specie protette come il tursiope e la tartaruga marina.», affermano le organizzazioni ambientaliste. «Le autorità italiane hanno l'obbligo di proteggere il patrimonio naturale del Paese non solo per l’importanza storica ed economica che ricopre, ma anche per il ruolo cruciale che gioca nella salvaguardia del nostro futuro.».Il progetto Teodorico è già stato accolto da proteste pubbliche e da critiche provenienti da tutto lo spettro politico tanto che è in programma una maratona oratoria con i 100 NO alle trivellazioni in alto adriatico in provincia di Rovigo ( LEGGI ARTICOLO ). Un ricorso è già stato presentato dalla direzione del Parco regionale del Po, da nove comuni e dalla Provincia di Rovigo.Si teme inoltre che questo progetto contribuisca ad aumentare ulteriormente il rischio di subsidenza, il progressivo sprofondamento del terreno che già avviene a un ritmo allarmante a causa dello sfruttamento dei combustibili fossili in atto nella regione.. Mentre il piano è in fase di sviluppo, tutte le attività di ricerca e prospezione sono sospese. Sebbene la sospensione non riguardi direttamente il progetto Teodorico, il piano potrebbe rivelare - in attesa del rilascio della concessione di coltivazione di Teodorico - che il sito non è idoneo all’esercizio delle relative attività.