Un centro pugliese per il Rovigo

ROVIGO - Giovanni Cesano, classe 2000, 205 cm per 85 chili, è una nuova Pantera.

Il centro pugliese, cresciuto nelle giovanili della Bawer Matera, ha firmato nelle scorse ore con il Nuovo Basket Rovigo. Nell’ultima stagione il centro di Gravina in Puglia aveva iniziato a giocare nel Basket Castellaneta in C Gold, ma il campionato non iniziò a causa del covid. Nel suo passato, c’è pure un’esperienza in Sicilia, sempre in C Gold, con il Castanea Messina.

Essendo nato nel 2000, Cesano è considerato un “Under” nel campionato di Serie D ed è dunque un importantissimo elemento nello scacchiere di coach Maurizio Ventura, che ha ora la squadra completa e davvero molto ambiziosa.

La preparazione delle Pantere dovrebbe iniziare il 26 Agosto. Il condizionale è d'obbligo perché ad oggi non è ancora arrivata la conferma per l'assegnazione degli spazi nel palasport di Rovigo.