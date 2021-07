Abarth Club Rovigo in raduno nella Sacca di Scardoari

ROVIGO - Si è svolto domenica scorsa 25 luglio scorso il consueto appuntamento in memoria diche ha visto protagonisti gli appassionati dello scorpione con i loro bolidi a 4 ruote,Raduno che ha visto lo start dalla carrozzeria Mancin Michele di Ariano Polesine, per poi approdare all'oasi di Ca' Mello, tappa in cui i partecipanti hanno potuto godere di un aperitivo rinfrescante eIl tour poi è proseguito fino a Ca' Dolfin, per terminare al ristorante “Il Pescatore di Andreina” dove si sono potute gustare le prelibatezze del nostro mare.“Nonostante le difficoltà ad organizzare un evento simile-afferma il Presidente di Abarth club Rovigo Ferruccio Lippa- in tempo di restrizioni a causa della pandemia, vedere tanta partecipazione ci rende veramente felici.Poi vorrei infine ricordare tutte quelle attività che hanno contribuito alla riuscita di questo magnifico evento: Parco Regionale Veneto del Delta del Po;