Cavarzere è una cittadina socialmente più vivibile

CAVARZERE (Venezia) - Risultato eccezionale per Cavarzere, che con il progetto ‘Social Housing per Cavarzere’ - insieme alla Citta’ Metropolitana di Venezia e ad altri quattro comuni - si è classificato al q, che ha come fine ultimo il sostegno alla coesione sociale mediante la riduzione del disagio abitativo e culturale.La prima proposta della Città’ Metropolitana di Venezia - che conteneva i progetti dei Comuni di Cavarzere, Dolo, Stra, Pianiga e Fossò - era quella relativa alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento all' edilizia residenziale pubblica, tema centrale del bando nazionale.“È una grande soddisfazione - afferma il sindaco Henri Tommasi - ci abbiamo creduto da subito considerando che Cavarzere ha un enorme patrimonio di edilizia pubblica sul quale sono necessari importanti interventi di recupero. Alcuni sono già stati avviati grazie a questa Amministrazione, ma è evidente che un finanziamento di queste proporzioni, che riguarda particolari categorie di cittadini come anziani e giovani, è veramente un grandissimo risultato"."Non era il classico bando in cui alla fine i soldi vengono distribuiti a tutti, ma un vero e proprio ‘concorso’ con un Alta Commissione che giudicava i progetti. Devo ringraziare la Città Metropolitana,che ha coordinato tutta l’operazione in tempi strettissimi. Ora, in base al protocollo sottoscritto, cercheremo di capire la distribuzione del finanziamento che in ogni caso coprirà i 2.600.000 previsti per gli interventi.”Soddisfazione anche per l’arch. Catia Paparella, assessore all’Urbanistica, che con questo progetto chiude un ciclo di provvedimenti sull’adeguamento della strumentazione urbanistica del Comune al tema del contenimento del consumo di suolo, come sono stati la variante al P.A.T. e il nuovo regolamento edilizio.