Al Festival “Pillole di Teatro” terzetto di testa tutto al femminile con Monica Sichel, Brunella Burattin e Maria Grazia Zampieron

PADOVA - Sono Monica Sichel dell’associazione artisticale vincitrici della selezione provinciale padovana di “Pillole di Teatro, il nuovo Festival regionale del monologo promosso dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) del Veneto con il sostegno della Regione del Veneto.Svoltasi venerdì 30 luglio all’Auditorium Ramin di Cadoneghe, la sfida ha dunque visto l’affermazione di un terzetto tutto al femminile, che conquista così il lasciapassare per la finalissima del Festival, in programma a Rovigo il prossimoApplausi e apprezzamento anche per gli altri sei candidati: Giulia Onnis (Teatro Insieme), Roberto Menin (Teatropercaso), Denis Varotto (Teatro Insieme), Angelo Renier (Teatrotergola), Enrico Vecchiatti (Magica Bula) e Gianni Mazzucato (Teatro dei Curiosi).Presentata da Gianfranco Ara e arricchita dall’intervento musicale, la serata è stata organizzata da FITA Padova in collaborazione con la Pro Loco di Cadoneghe e con il contributo di Fondazione Rovigo Cultura. Ad assistervi, tra gli altri, il presidente della Pro Loco, Federico Vanzan, e, per FITA,Le selezioni hanno coinvolto nelle ultime settimane anche le province di Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia. Chi vincerà la finalissima di settembre, dove sarà assegnato anche un premio del pubblico, entrerà di diritto tra i dieci finalisti del Festival Interregionale del Monologo 2022, che si svolgerà in Umbria.