Valanga di medaglie e titoli regionali per il Gc Polesine Rovigo

REVINE LAGO (Treviso) - Due ori, due argenti ed un bronzo da Revine Lago (TV) nella domenica primo agosto dove, oltre 350 atleti da Veneto, Trentino e Friuli, si sono confrontati per i campionati regionali Veneti sui 500 e 200 mt per tutte le categorie federali.

A questo appuntamento con ben 34 atleti gara e 23 equipaggi iscritti il Gruppo Canoe Polesine Rovigo Asd ha dimostrato di essere una società in forte crescita nel panorama regionale e non solo.

Ancora una volta hanno brillato le stelle Anna Munerato e Emma Albertin che, tra le Allive B, hanno vinto il titolo regionale sulla distanza dei 200mt in K2 sul filo di lana lasciando alle spalle le concorrenti del Centro Nautico Bardolino e Canoa Club Sile.

Per Anna ed Emma, con questa ennesima conferma, non ci sono ormai dubbi in merito alla loro partecipazione al Meeting delle Regioni con la maglia del Veneto il prossimo 4 settembre a Caldonazzo sia sulla distanza dei 2000mt che sulla distanza dei 200mt.

Altre bellissime medaglie al femminile, questa volta nel doppio della categoria Allieve A con l’oro di Glenda Simonetta e Irene Bedon e l’argento di Emily Taniely e Sofia Rizzo.

Ritorno a risplendere anche Edoardo Albertin nel K1 Cadetti B con un argento che segue la medaglia di bronzo vinta a San Giorgio di Nogaro un paio di settimane fa.

Bronzo per la bravissima Veronica Padoan nella specialità del K1 Junior Femminile sui 200mt. In una gara velocissima, Veronica ha saputo esprimere grande forza e ritmo con un vorticoso numero di colpi che l’anno collocata ai vertici regionali alle spalle delle avversarie della Remiera Peschiera e Canottieri Timavo. Sempre Veronica nei 500 mt chiude in quinta posizione.

Tra gli allievi A esordio per Luca Altieri sesto e a seguire Ettore Veronese settimo nelle rispettive serie.

Tra gli allievi B esordio anche per Diego Trambaiolo ottavo nella sua serie con un’ottima prestazione per un atleta da poco avvicinatosi alla canoa e che lascia ben sperare per il prossimo futuro.

Bravissimo anche Matteo Bressan che chiude in quinta posizione con un ottima prestazione cronometrica.

Sorpresa per Samuele Zennaro, partito fortissimo ed in testa nella sua serie, perde slancio nell’ultima parte di gara e cede la medaglia agli avversari chiudendo comunque con un bellissimo quarto posto, a solo un secondo dalla medaglia di bronzo, lasciando intendere però che c’è un grande talento pronto a sbocciare. Disguido per Filippo Baracco che non si presenta in partenza all’ora giusta e perde così la gara a tavolino.

Bene anche Marco Mabea che nella sua serie tra i cadetti B conquista una quinta posizione dimostrando continui miglioramenti.

Sino a qui la cronaca delle gare del mattino, poi sospese a causa di una forte perturbazione che ha funestato la manifestazione costringendo gli organizzatori a fermare le competizioni e a rimandare a casa i concorrenti.

Amaro in bocca per gli altri atleti che non sono riusciti a scendere in acqua in particolare gli Allievi B Filippo Fiocchi, Nicola Mancini, Elia Altieri e Giulio Bolognini che avrebbero dovuto gareggiare nella barca ammiraglia il K4 e poi anche in K2. Stessa sorte per gli allievi A Emma Capuzzo, Marco Bergo, Leonardo Salvà, che non riescono a gareggiare rispettivamente nel K1 femminile e nel k2 maschile.

Fermata anche la seconda gara della giornata per Emma Albertin e Anna Munerato nel singolo dove quasi certamente avrebbero vinto un’altra medaglia di valore così come per Samuele Zennaro e Filippo Baracco e ancora Matteo Bressan e Diego Trambaiolo nel K2. In conclusione, un’ottima trasferta ma solo per metà quella di Revine 2021, visto che tutte le gare del pomeriggio si sono perse per il mal tempo.

Per tutto il mese di agosto ’21, gli allenamenti ed i corsi per neofiti, continuano senza sosta in vista della gara nazionale finale di Caldonazzo (TN) di sabato 4 e domenica 5 settembre 21 dove i giovani del GCP potranno avere ancora possibilità di trovarsi e confrontarsi con i migliori atleti italiani.