Luca Zaia: “Ad oggi sono disponibili in Veneto 200 mila dosi di vaccino”

MARGHERA (Venezia) - Per i sanitari che non hanno voluto vaccinarsi stanno partendo le lettere di sospensione o demansionamento. Sono 17 mila circa tra ospedali, strutture territoriali, Rsa, farmacie, una specifica Commissione decide se gli operatori sono idonei per la vaccinazione, o per patologie varie sono esentati.

Ci sono 460 nuovi positivi in Veneto, ma negli Ospedali non c’è la pressione a cui eravamo abituati nelle precedenti 3 ondate. Ci sono 145 in area medica, 19 in terapia intensiva, sostanzialmente nelle ultime 24 ore non è cambiato nulla. Numeri incoraggianti.

I tamponi ad oggi sono stati 6.020.000 rapidi, e 5.772.000 molecolari, uno sforzo immane del sistema sanitario Veneto

“Ad oggi sono disponibili in Veneto 200 mila dosi. Ciò nonostante c'è un calo delle prenotazioni - evidenzia Luca Zaia - circa 4mila al giorno mentre eravamo sulle 10mila di media. Penso sia perché ci sono le ferie. Ribadisco che la vaccinazione è volontaria ma invito ad approfittare adesso che ci sono dosi disponibili”.

Quasi il 50% della fascia 12-19 anni è vaccinata, gli insegnanti l’82%.