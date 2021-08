Cocid-19: Nuovo ricovero in Polesine

ROVIGO - 14 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 14.332 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia); 5 di queste persone erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 6,35%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 2,49%.

Prosegue l’attività di screening alla popolazione con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione delle fasce di età più giovani. Nel sito web aziendale - https://www.aulss5.veneto.it/Piano-Aziendale-di-rafforzamento-delle-attivit-di-testing - è disponibile il programma settimanale con l’indicazione delle località, giornate ed orari di presenza degli operatori.

È inoltre possibile accedere direttamente ai Punti Covid per l’esecuzione gratuita del tampone (gli orari di apertura sono riportati alla pagina - https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID ).

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 698.975 test rapidi e tamponi in provincia.

Attualmente risultano 7 pazienti ricoverati: 5 in Area Medica Covid a Trecenta e 2 in Malattie Infettive a Rovigo

Gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda ULSS garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi.

Ad oggi risulta positivo: 1 operatore in Centro Servizi “Città di Rovigo”.

3 nuove guarigioni portano a 13.538 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 264 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 552 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 2 agosto le dosi somministrate sono state 278.953 (151.466 prime dosi, 123.196 seconde dosi, 4.291 monodose).

1.015 sono le somministrazioni ad oggi eseguite presso le 29 farmacie del territorio che hanno inizialmente aderito alla campagna vaccinale (le prime vaccinazioni sono avvenute lo scorso 8 luglio).

Nella giornata di domenica 1 agosto le dosi somministrate sono state 1.787.

Il 66,2% dei polesani ha ricevuto almeno una dose, il 56,1% ha completato il ciclo. Il 72,4% all’8 di settembre, contando i vaccinati avranno ricevuto almeno una dose.

Percentuali vaccinati per fasce di età dai 12 ai 79 anni (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % 70-79 91,5 60-69 87 50-59 74,9 40-49 65,3 30-39 52,5 20-29 56,4 12-19 33,6

Si ricorda che per le persone minori di 18 anni è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori (disponibile alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19) compilato.

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.