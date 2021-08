Nasce il gruppo di Confapi Donna. Da Rovigo Fiorella Cappato

ROVIGO - A fine luglio è nato il gruppo Confapi Donna per consentire una maggiore valorizzazione delle donne imprenditrici di Confapi Veneto., amministratore unico della ditta Arte & Decor, impresa edile che si occupa di tinteggiature, cartongesso ed isolamento a cappotto.- afferma Cappato - Ho avuto modo di occuparmi per molto tempo di Politiche di genere e di: bisogna lavorare il doppio, rispetto al collega uomo, e bisogna pure dimostrare di essere brava il doppio.Ho accolto con grande entusiasmo l’iniziativa che vede la costituzione di Confapi Donna e sono assolutamente convinta che assieme faremo rete per affrontare i problemi della categoria e trovarne le soluzioni".Tra gli scopi che si prefigge Confapi donna si trovano:• promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e l’autonomia professionale e culturale delle donne;• promuovere e sostenere la creazione di una rete tra donne che svolgano attività diverse, finalizzato allo scambio di esperienze;• promuovere l’immagine di Confapi;• intervenire nel campo dell’educazione e della formazione per favorire lo sviluppo di una coscienza, anche tra i giovani, sensibile all’imprenditoria.Attualmente"Dichiaro fin da subito il mio impegno per dare il meglio a questo Gruppo appena nato e” conclude Cappato in attesa della prima riunione di Confapi donna durante la quale saranno nominate la vicepresidente e le componenti della giunta.