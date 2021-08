Lamberto Cavallari: "Soddisfazione per la sentenza del Tar sulla posizione di Mauro Badiale"

ADRIA (Rovigo) - “Grande soddisfazione che ci conforta nelle scelte fatte a suo tempo”. Commenta cosìa seguito della sentenza del Tar del Veneto pronunciata in seguito al ricorso con cui la Ipab Danielato chiedeva il ripristino della convenzione stipulata con il, con il conseguente rientro del Direttore Badiale alla guida della Rsa di riviera Sant’Andrea ( LEGGI ARTICOLO ).“Sapevamo che indicare un tecnico di esperienza, di certa professionalità come lanel Cda della Casa di Riposo avrebbe portato risultati tangibili, contribuendo a sbrogliare la matassa delle tante criticità. Ci siamo sempre fidati del suo operato perché siamo stati sempre tenuti al corrente della situazione appoggiandone le scelte. Oggi di fronte alla sentenza delnon possiamo che esprimere somma soddisfazione. Un grazie a Lei e al Cda e un in bocca al lupo per le prossime sfide che attendono la Casa di Riposo”.