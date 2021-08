Soddisfazione per il successo del luglio in musica a Polesella

POLESELLA (Rovigo) - Ripartire era un obbligo, ma un successo non era scontato. La soddisfazione dell’Amministrazione Comunale di Polesella per l’esito dei concerti del “Luglio in musica” è palese. Centinaia di spettatori per i 4 appuntamenti dei venerdì che hanno visto, in arena spettacoli, il sold out degli Adgarios, delle Ali Nere e dei Giullari e l’ottima partecipazione a Raccano per il concerto di Enzo Casella, maestro trombettista che ha incantato la platea della frazione raccolta al Circolo Noi. La serata, organizzata in collaborazione con il Centro Veneto Esperienze Musicali, ha evidenziato la qualità di un musicista abituato a frequentazioni di altissimo livello (Arena Verona, teatri importanti) che ha proposto un repertorio classico ma entusiasmante.

Tirando le somme, quasi un migliaio le persone che hanno affollato le quattro serate contraddistintesi per varietà di generi e di gruppi, con protagonisti emergenti e cover band consolidate, oltre che artisti di primo livello. L’organizzazione tecnica è stata affidata all’architetto Filippo Vigato che ha redatto i piani della sicurezza, garantita poi dalla presenza della polizia locale, della protezione civile e dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri. Posti prenotati grazie al sito eventbrite, con una straordinaria adesione di pubblico che ha esaurito tutte le sedute. Il Comune di Polesella ha garantito, con il lavoro degli uffici preposti, tutta l’organizzazione. Anima autentica delle iniziative l’assessore Silvia Vignaroli, che ha coordinato il Luglio in musica con competenza, nei minimi dettagli.

Ottima anche la collaborazione del gruppo consigliare di maggioranza, con assessori e consiglieri comunali in prima linea per allestimento, pubblicità e controlli. Commento finale affidato al sindaco di Polesella Leonardo Raito: “Credo che questo primo esperimenti di luglio in musica sia riuscito decisamente bene, consentendoci la programmazione di concerti che hanno incontrato l’interesse e l’apprezzamento del pubblico polesellano e non solo. L’organizzazione è stata complessa ma pianificata nel dettaglio, per il rispetto pieno delle norme di sicurezza e tutti gli eventi sono stati da tutto esaurito. Non possiamo che essere soddisfatti e ringraziare tutti coloro che hanno collaborato. Ora staccheremo la spina per un paio di settimane e poi ripartiremo con la programmazione di fine estate. Quest’anno il Comune ha provato a sopperire alla difficoltà che hanno avuto le associazioni con il Covid e quindi ha gestito direttamente l’organizzazione e la programmazione degli eventi. Chiudiamo questo luglio con delle ottime sensazioni”.