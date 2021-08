Canal - il - canal torna a Rosolina Mare

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Entra nel vivo l'estate a Rosolina Mare, la più nota località turistico-balneare del litorale adriatico, nel cuore del Delta del Po. In spiaggia nei giorni scorsi, per una breve vacanza,l, famoso influencer veneto, campione di likes e visualizzazioni nelle sue pagine social.In realtà, quello del Canal,, visto il suo soggiorno anche lo scorso anno a conferma di come la località abbia suscitato in lui l'entusiasmo di ritornarci per il secondo anno consecutivo. Concessosi ai numerosi fans che, per strada ed in ogni dove, hanno scattato con lui un selfie o anche solo uno scambio di battute, il weekend de "el mona importante" -- e della sua "monager" è proseguito spedito tra iniziative in spiaggia, alle prese con il sup e con lo yoga galleggiante sopra le tavole da surf, ed escursioni immerso nella natura. Il tutto rigorosamente immortalato nelle sue pagine Facebook ed Instagram.Già di buon mattino, ha partecipato venerdì al concertodove, in riva al mare, si è ritratto insieme al Brass Quintet, unico quintetto di ottoni stabile del Veneto, per un risveglio - a suo dire - "da perdere il fiato!".La vacanza è poi trascorsa con la visita alla torre panoramica, alla foce, con il ritorno in bici nel Giardino Botanico di Porto Caleri e con la sensazionale pedalata lungo Via delle Valli dove le meraviglie del posto gli sono valse scatti gettonatissimi per i suoi followers.Viva soddisfazione per la presenza a Rosolina del giovane influencer veneto da parte, secondo il quale "la visita di Canal-il canal costituisce un valore aggiunto che dimostra come - già da tempo - la località sia sempre più vocata verso un target di turista giovane e dinamico che può trovare a Rosolina il luogo ideale con concedersi una vacanza all'insegna del divertimento e alla scoperta delle meraviglie del territorio".