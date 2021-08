Omar Barbierato: ”Asfalteremo la via del Pastore a Cavanella Po. Intanto la Provincia procederà per la ricostruzione del nuovo ponte”

ADRIA (Rovigo) - Il sindaco di Adriaè ritornato nella delegazione comunale di Cavanella Po, per incontrare i residenti della frazione con lo scopo di fare il punto sulla situazione del ponte situato lungo la Sp41 all’altezza dell’impianto idrovoro., in seguito al danno causato da un natante in manovra ai pilastri dell’infrastruttura stradale di proprietà della Provincia di Rovigo. Criticità per le quali i tecnici di palazzo Celio hanno effettuato un nuovo sopralluogo per verificare nuovamente lo stato dell’arte dei pilastri danneggiati e vagliare i lavori di ripristino per cui sono già a disposizione delle risorse economiche pubbliche da parte della Provincia.Nell’occasione il Sindaco ha ribadito che nell’attesa della sistemazione del ponte, è prevista per agosto prossimo l’asfaltatura della via del pastore. Un tratto stradale attualmente dissestato che consente alle autovetture e al traffico ciclopedonale un percorso alternativo di collegamento tra la piazza di Cavanella Po, Mazzorno Sinistro e la Sp 45.Dalla riunione di giovedì scorso è inoltre emerso che prosegue l’unione di intenti tra palazzo Celio e Infrastrutture Venete (braccio operativo della regione Veneto) per l’esecuzione lavoriIn questi giorni il Comune di Adria dialogherà con la provincia per implementare la cartellonistica verticale che possa aiutare gli automobilisti provenienti dalla Sp 45 a raggiungere facilmente le attività produttive delle frazioni.