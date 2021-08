Ufficiale: tre ex rossoblù con le Fiamme Oro

Moena (TN) – Inizia ufficialmente oggi la Stagione 2021/22 delle Fiamme Oro rugby, con il ritiro precampionato nella consueta location del Centro di Addestramento alpino della Polizia di Stato a Moena.

Coach Pasquale Presutti, insieme allo staff tecnico, avrà a disposizione l’intera rosa da oggi fino al 13 di agosto, periodo in cui il team cremisi effettuerà due allenamenti al giorno, tra campo e palestra, oltre a numerose attività di team building.

Sarà anche l’occasione per l’inserimento in rosa dei nuovi giocatori, vincitori dell’ultimo concorso dedicato all’ingresso nei Gruppi sportivi della Polizia di Stato.

Saranno sei i nuovi giocatori che dalla stagione 2021-2022 vestiranno la casacca cremisi.

, 2^ linea di origini piacentine classe 1995 (198cmX113kg), proveniente dal Rugby Colorno., mediano di apertura nato in provincia di Padova nel 1992 (186X86), che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dei Campioni d’Italia della Rugby Rovigo., mediano di mischia veneto del 1999 (175X80), proveniente dal Rugby Mogliano, ed ex funambolico rossoblù., pilone nato a L’Aquila nel 1998 (188X118), che ha giocato l’ultimo campionato di Top10 con il Valorugby Emilia., mediano di mischia livornese classe 2002 (172X74), proveniente dal Rugby Livorno 1931., terza linea nato a San Donà di Piave nel 1993, anche lui fresco campione d’Italia con la Rugby Rovigo.

“I nuovi arrivi per la prossima stagione sono un mix di esperienza e gioventù, ma allo stesso tempo giocatori dall’alto profilo tecnico e non solo, che abbiamo altamente valutato insieme allo staff tecnico – ha dichiarato il Direttore sportivo cremisi, Claudio Gaudiello – Sono arrivati giocatori come Menniti e Vian da Campioni d’Italia e ci auspichiamo che possano portare la loro esperienza ai tanti giovani che abbiamo in rosa".

Terminato il ritiro in Trentino, le Fiamme rientreranno al quartier generale di Ponte Galeria, per finire la preparazione al Campionato di TOP10 e alla Coppa Italia che farà da “apripista” alla Stagione 2021/22 con la prima partita fissata per l’11 settembre prossimo.

Prima di questa data, le Fiamme hanno in programma una serie di amichevoli per testare lo stato della preparazione: il 28 agosto il XV della Polizia di Stato parteciperà alla “Macron Cup” di Aosta insieme a Petrarca e Colorno, mentre il 3 settembre le Fiamme saranno di nuovo in campo al “San Michele” per un test con i padroni di casa del Calvisano.