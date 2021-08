ROVIGO - Rovigo può festeggiare un campione, si tratta di Marco Giandoso neo campione provinciale di ciclismo nella categoria Esordienti 2° anno.

Si è svolto a Monselice (Padova) il “43° Memorial Renzo Biondi” dove erano impegnati 85 ragazzi nelle categorie Esordienti 1° e 2° anno che vedeva la società Gruppo Ciclisti Emic impegnata nella categoria 1° anno con Luca Cotti e Martino Vangelista mentre per il 2° anno, i portacolori erano Mirco Selvaggio e Marco Giandoso.

La gara, unica per le due categorie, ha visto gli atleti impegnati in un percorso pianeggiante lungo le strade della z.i. di Monselice (Padova), percorso di Km. 4,300 da ripetere 7 volte per un totale di Km. 30.100, caratterizzata dal forte vento e dall’assenza di variazioni altimetriche, non ha permesso fughe ed il gruppo di atleti è rimasto compatto per quasi tutta la gara, alcuni distacchi si sono verificati in seguito ad alcune cadute senza conseguenze, al termine tutto si è risolto in una volata finale che ha visto vincitore Riccardo Benozzato, attuale campione Veneto, della società Sandrigo Bike e il portacolori della società Emic con Marco Giandoso 5° assoluto e campione provinciale Fci.

Un plauso va alla società Emic, con la presenza del presidente Massimo Rossi e ai Tecnici Gianfranco Pizzardo e Ettore Menon che dopo tanti anni, riescono ancora a sfornare atleti di rilievo nonostante le difficoltà di questo periodo, che si vedono i ragazzi sempre più chiusi in casa anche a causa del Covid.

Presenti alla manifestazione il presidente Provinciale Fci Mirvano Mazzetto, che ha consegnato la maglia di Campione Provinciale per la provincia di Rovigo, e il onsigliere regionale FCI Vittorino Gasparetto.