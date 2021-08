“Esempio prefetto della capacità di questo territorio di saper fare sistema”

VENEZIA - “Il piano presentato oggi è un traguardo importante nell'iter per lo sviluppo della Zls Porto di Venezia e Rodigino. Un'area industriale tra le più grandi d'Europa e la prima del Nord Italia a veder riconosciuto lo stato di Zona Logistica Semplificata. Il piano strategico di sviluppo commissionatoci dalla Regione, che ringraziamo per l'ascolto e la collaborazione messo a punto con il sistema imprese, é l'esempio perfetto del cosiddetto modello veneto. Ovvero della capacità di questo territorio di fare sistema nel raggiungimento di un obiettivo comune.”

Così Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo è intervenuto oggi a Palazzo Linetti a Venezia alla conferenza stampa di presentazione del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata (Zls) Porto di Venezia – Rodigino, tenuta dall'Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato.

“La rappresentatività di un ente come la Camera di Commercio ha permesso di far convogliare in questo piano le istanze e le esigenze di tutte le categorie del territorio – ha continuato Zanon - L'area industriale di Porto Marghera e del rodigino è piena di risorse e di potenzialità da bonificare, efficientare e valorizzare, affinché possano trainare la portualità di Venezia, che ricordiamo non può essere solo gestita dal punto di vista turistico, così come sta accadendo con la questione Grandi Navi, ma va affrontata anche e soprattutto dal punto di vista commerciale. Ciò non può avvenire senza provvedimenti e interventi concreti sulla navigabilità. Sappiamo che le risorse stanziate dal decreto non saranno mai sufficienti, per questo è importante continuare a fare un lavoro di squadra tra enti e categorie, confidando nel lavoro del neo commissario Di Blasio nel rendere i tempi più rapidi e compatibili con le esigenze di sviluppo che quest’area strategica richiede”.