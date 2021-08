Gemellaggio con Lr Vicenza e nuova area tecnica con Marco Montresor

GAVELLO (Rovigo) - L’Union River si prende quindici giorni di vacanza, prima di partire per il ritiro di Tonezza del Cimone previsto per domenica 22 agosto. Forte dei solidi rapporti di collaborazione ratificati alcuni mesi fa con le società Canaro e Crespino Guarda Veneta, si congeda presentando il gemellaggio sottoscritto con la Società professionistica del Lr Vicenza.

Lo annuncia il presidente Marco Paganico, appena uscito dal Menti di Vicenza, dove si è definito l’accordo di “Gemellaggio” col Responsabile del Settore Giovanile Vicentino, Michele Nicolin. Un programma di collaborazione e crescita reciproca con scambi di vedute e opinioni che possa dare nuove opportunità ai nostri tesserati, formazione e supporto ai nostri allenatori. Progetto che creerà ulteriore valore aggiunto al nuovo staff tecnico che la società polesana presenterà a breve.

Area Tecnica di qualità, quella che scenderà sul terreno di gioco sabato 4 settembre durante la presentazione della stagione calcistica 2021/2022 che si terrà a Gavello (Ro) e sarà condotta per il secondo anno consecutivo da “the voice” Marco Lanza. Lo fa presente il vicepresidente Emanuele Destro: “forti delle riconferme di gran parte dello staff tecnico, abbiamo aggiunto ulteriore qualità con l’ingresso di nuove risorse. Da quest’anno godremo della collaborazione di Mister Marco Montresor, tecnico con trascorsi in società professionistiche quali Spal, Reggiana, Hellas Verona, Valencia, Lazio e Real Madrid clinics (scuola di perfezionamento tecnico tattico). Con Mister Montresor cercheremo soprattutto di creare una metodologia di lavoro comune a tutte le categoria per creare una vera e univoca identità tecnica alla società”.

Saranno dieci le squadre ai nastri di partenza per coprire l’intera filiera dalla categoria dei piccoli amici fino agli juniores con la novità di una squadra U15 femminile.