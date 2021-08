L’Ulss 5 Polesana cerca medici, ma non li trova. Intanto 60 operatori sono a rischio sospensione

ROVIGO - 12 posti vacanti, 12 bandi deserti, una fotografia impietosa di un errore di programmazione madornale, frutto di scelte sbagliate pregresse. A fine anni 80’ erano a migliaia i medici disoccupati in cerca di un lavoro, le facoltà di medicina a numero chiuso hanno di fatto impoverito il Paese.

Decenni fa lavorare in un Ospedale era un punto di arrivo, ora, l’Ulss 5 Polesana cerca medici, e non li trova, e il problema riguarda tutto il Veneto. Eccellenza italiana la sanità della nostra Regione, milioni di euro investiti ogni anno su innovazione e tecnologia, ma senza medici ed operatori sanitari la macchina non funziona.

“Per sopperire a queste situazioni abbiamo assunto 42 medici a tempo determinato - ha evidenziato il dg dell’Ulss 5 Polesana, Patrizia Simionato” tra cui 6 Ginecologi, 3 in Medicina legale, 4 in Pronto Soccorso, 1 Anestesista, “l’azienda ha espletato altre 20 procedure di assunzioni a tempo determinato, 12 delle quali sono andate deserte”.

L’Ulss 5 Polesana avvierà altri bandi per la copertura di alcuni posti rimasti vacanti, si cercano anche primari.

“Da gennaio ad oggi abbiamo conferito incarichi liberi professionali e co co co, 18 contratti più 46 collaborazioni per garantire la vaccinazione, il tracciamento, e l’attività del Sisp. Altri incarichi sono stati affidati per coprire le carenze di organico per un totale di 138 medici”.

Tra glia altri 8 in Pediatria, 4 in Pronto soccorso, 4 Ortopedia dove c’è molta richiesta, 9 anestesisti.

“Siamo impegnati nella ricerca di personale, ci sono ruoli apicali non coperti, novità ci saranno anche per Adria. Cerchiamo di reperire i medici anche specializzandi, con un accordo con l’Università di Ferrara. Ci saranno nuovi concorsi amministrativi per Ulss 5”.

A fronte di tutto ciò c’è un secondo problema. 12 gli operatori sanitari sospesi per effetto della Legge che impone, a chi lavora a contatto con i pazienti, l’obbligo alla vaccinazione contro il Covid-19.

La dg Simionato è stata chiara, nessuna caccia alle streghe, semplicemente l’Ulss 5 Polesana, o qualsiasi datore di lavoro, deve rispettare la Legge, non può fare diversamente.

“Siamo di fonte ad una normativa nazionale che prevede l’obbligo di vaccinazione, ad un datore di lavoro spetta l’obbligo di dare applicazione alla normativa. Una situazione complessa ma c’è la necessità di proteggere tutti coloro che operano nelle nostre strutture. Deve essere chiaro, è un adempimento, una decisione che viene presa dopo una lunga istruttoria”.

Operatori sanitari invitati con una prima missiva alla vaccinazione, poi è partita una diffida, si è studiata una ricollocazione, e come estrema ratio è partita l’istruttoria del Sisp. Molti operatori hanno prodotto una corposa documentazione per spiegare il no alla vaccinazione, in alcuni casi ci sono delle complicazioni oggettive sotto il profilo medico, in altri è scattata la sospensione. Sono ancora 60 al vaglio della commissione “Anche i 12 sospesi, se si vaccineranno, verranno reintegrati in servizio”. La sospensione durerà fino al 31 dicembre, ovvero fino alla data fissata dal Governo per il termine dell’emergenza, se non ci sarà una proroga.