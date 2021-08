In carcere, quanti ne aggiustiamo?

ROVIGO - Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Guido Pietropoli, Garante dei diritti dei detenuti della città di Rovigo.non essendo al momento interessata dal problema cronico del sovraffollamento.Credo che il paragone tra il carcere e l’ospedale non sia fuori luogo; anche i detenuti possono essere considerati malati, malati di violenza familiare, di sopraffazione e ricerca di espedienti per la sopravvivenza, di fragilità nel rapportarsi agli altri in una società competitiva.Con questo non voglio attribuire alla società tutte le colpe che imponiamo di scontare a ogni detenuto; in carcere ho incontrato anche persone estremamente consapevoli, di rara cultura e intelligenza; il giudizio su questi può essere meno pietoso ancorché sempre rispettoso di trovarsi di fronte a una persona con le sue colpe, ma anche con i suoi diritti.Queste cifre sono i risultati “normali” dell’impresa “carcere italiano”.Schematizzando si può affermare chefacendo scontare il loro debito nei riguardi della Giustizia e l’altra, che sembra meno interessar il cittadino comune, diIl mondo della politica sembra interessarsi delle carceri solo per garantire al cittadino la certezza della pena: “hai sbagliato e ora paghi”. Non c’è ritorno di voti per chi s’interessa di capire cosa veramente succede tra le alte mura; anzi i voti piovono generosamente solo quando il politico si dimostra favorevole a richiudere il delinquente e a buttare le chiavi.Qual è il risultato che vogliamo ottenere? Non sarebbe meglio che chi ha pagato il suo debito, invece di restare inebetito fuori dal cancello del carcere, sia messo in grado di rifarsi una vita e di rendersi utile alla società?È questo il versante diA questo fine devono lavorare le strutture carcerarie aiutate dai familiari, dai volontari e dalla città.Se la città continuerà a vedere il carcere come una pustola da espellere e non come un ospedale speciale per soggetti difficili non potrà aprirsi a questo mondo di dolore e non potrà contribuire alla riabilitazione di soggetti che hanno la necessità d’essere aiutati.



