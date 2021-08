Velox a Taglio di Po, il vicecomandante: "Troppi incidenti, la strada va controllata"

TAGLIO DI PO (Rovigo) - ", nel tratto che collega la Strada Statale 309 Romea al comune di Porto Tolle, da diverso tempo risulta teatro di sinistri, anche mortali, con velocità di punta anche al di sopra dei 200 km orari. Inaccettabili questi comportamenti che scambiano una strada “di tutti” con limite 70 con una pista da corsa". Così il vice comandante della"A dare una regolata a questi automobilisti, un progetto di largo respiro: un tutor verrà realizzato nel tempo, partendo tuttavia da una prima postazione, proprio prima di una curva alla fine del primo rettilineo.ancorché si sono ottenuti i vari permessi, sia dalla Provincia di Rovigo che dal Consorzio di Bonifica che ha dirette competenze sulle banchine, pertinenze queste che, da un lato, costeggiano il canale “Veneto”."Se da un lato si vuole favorire la viabilità, sia per l’utenza locale che per quella proveniente anche da fuori regione, sul piano della sicurezza non si è potuto evitare un controllo del genere: la sempliceL’apparecchiatura riprenderà i veicoli in transito verso Porto Tolle e la data di inizio esercizio prevista sarà sicuramente dopo ferragosto, per poter ottenere tutti i permessi e le tarature di legge".