L'Itas Mutua Rovigo ospita i Dragons per avvicinare la salvezza

ROVIGO - La prima storica stagione di Serie A dell’Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo entra nella sua fase decisiva. Domenica i rossoblù sono attesi alla sfida casalinga contro i Metalco Dragons di Castelfranco Veneto, valida per il Girone B della Pool Salvezza. Gara uno si giocherà alle 11, gara due alle 15.30.

Un incontro estremamente delicato, che potrebbe fare da spartiacque nella volata finale verso la permanenza nella massima serie nazionale. In classifica l’Itas Mutua è attualmente seconda in coabitazione con Cervignano e Bolzano, e precede di poco proprio i Dragons. Conquistare un doppio successo consentirebbe ai rossoblù di fare un grosso passo in avanti, forse decisivo, verso la salvezza. Dividersi la posta in palio con i trevigiani lascerebbe ancora tutto aperto, lasciando i polesani in una buona posizione. Al contrario, uscire dal confronto con due passi falsi renderebbe estremamente complicato il finale di stagione dei ragazzi di Soto Diaz, che sarebbero costretti a rincorrere i punti necessari per la salvezza nelle poche rimanenti partite.

Nel precedente confronto stagionale i rossoblù furono autori di una sorprendente rimonta con sorpasso decisivo all’ultima ripresa, mentre in gara due sul 4-4 un violento acquazzone portò alla sospensione della partita. Buone notizie per coach Soto Diaz, che potrà contare su quasi tutti gli uomini a disposizione, con le sole eccezioni di Rondina e Ferrari. Per Castelfranco Veneto ci sarà il vantaggio di schierare anche in gara due un lanciatore straniero.

Pausa nel campionato di softball di Serie A2. Le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo torneranno sul diamante il 21 agosto per chiudere al meglio la loro stagione.