Creedence Clearwater "Revived" sul palco di Rosolina Mare

ROSOLINA MARE (Rovigo) - Martedì 10 agosto alle ore 21.30 presso l'Arena di Pazzale Europa a Rosolina Mare, evento rock dell'estate, organizzato da Tempi e Ritmi in collaborazione con comune e Pro Loco di Rosolina., in una delle tappe del loro "On the Road again Tour" che segna il loro ritorno sui palchi, dopo la pausa forzata per Covid. Ingresso € 20. Prevendite Ufficio IAT Piazzale Europa, ed online su www.liveticket.it/tempieritmi Info 351 5287052.che con i loro concerti e i loro dischi da circa trent'anni fanno rivivere le atmosfere, le canzoni, i suoni e la magia di canzoni epiche dei mitici Creedence Clearwater Revival, la band che suonò a Woodstock nel 1969 e che si sciolse dopo pochi anni di incredibile successo, per la separazione artistica dei due fondatori, i fratelli Fogerty.il quale aveva dichiarato, senza poi mai riuscire a farlo davvero, di voler tornare a far risplendere, con una nuova band, la gloria delle sue canzoni, anche senza il fratello John, che si era ritagliato una carriera solista nel mondo del country.l'epopea e il successo di canzoni come "Proud Mary", "Have you ever seen the rain", "Molina", "Fortunate son", "Heard it to the grapevine" "Green river" che c'era tanta voglia di riascoltare.Il tour estivo "On the road again" li vede tornare in concerto dopo diciotto mesi di stop per la pandemia: sono ripartiti proprio dall'Italia (Isola de La Maddalena 7 agosto), da loro tanto amata, per poi proseguire dopo alcune tappe in Veneto, in altri Paesi dove si è tornati a suonare live.