Iniziata la rimozione con i rifiuti sulla conca di Baricetta da parte della Regione Veneto

ADRIA (Rovigo) - In questi giorni infrastrutture Venete ha iniziato a rimuovere l’elevato accumulo di rifiuti fermo allo sbarramento della conca di Baricetta, per consentire il transito delle imbarcazioni, evitare leL’azione di rimozione dei rifiuti galleggianti, effettuato dalla società braccio operativo della Regione del Veneto, con unità nautica dotata di mezzo meccanico di sollevamento, proseguirà nelle conche diSpetterà ai Comuni dove avviene il maggior accumulo di rifiuti, i Comuni di Adria e Legnago, attivarsi per lo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle acque del Canal Bianco. Una spesa necessaria per la tutela ambientale e salute pubblica, per le quali il Sindaco Omar Barbierato ha espressamente chiesto di poter inserire nella convenzione attualmente in fase di approvazione tra iEnti coinvolti in una recente videoconferenza organizzata alla presenza dell’Assessore regionale De Berti, i tecnici di infrastrutture Venete e i referenti di giunta che hanno fatto il punto tra gli enti firmatari della convenzione.- significa rispondere tutti insieme ad una necessità di salvaguardia del nostro territorio che si inserisce nel più ampio obiettivo di tutela e miglioramento della qualità ambientale dell’intero ecosistema acquatico in generale e a tutela dell’incolumità pubblica”.“Si tratta di un percorso che abbiamo intrapreso nel 2019-fa storia l’assessore al Turismo Andrea Micheletti- che si inserisce in un contesto territoriale dove agiscono più enti coinvolti per competenze diverse sull’idrovia fluviale. Un’azione che tutela una risorsa ambientale utile per incrementare un turismo esperienziale, e quindi tutto un indotto per una combinazione accattivante e vincente, bici e barca, per il rilancio del nostro territorio”.