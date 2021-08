L'anfibio più raro d'Italia vive a Porto Caleri

ROSOLINA MARE (Rovigo) -che si conferma ancora una volta un prezioso scrigno di biodiversità.Lunedì 9 agosto, alle ore 21:30, presso il Centro congressi di Rosolina Mare, dopo l’introduzione di Sandro Vidali (curatore della rassegna dedicata ai pregi della natura del Delta), il Wwf di Rovigo, con il presidente Eddi Boschetti e la guida ambientale Nicola Donà, illustrerà le caratteristiche di questo particolare anfibio, a cui la comunità scientifica internazionale sta dedicando le sue attenzioni. L’Unione mondiale per la conservazione della Natura considera la specie En (Endangered), cioè in pericolo. Identificato per la sua inconfondibile pupilla verticale,che ha come scopo la salvaguardia della biodiversità “mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”.nome che deriva dalla presenza nelle zampe posteriori di speroni metatarsali, che permettono agli esemplari adulti di scavare nel terreno.mentre di giorno questo avviene solo durante il periodo dell’accoppiamento che ha luogo tra marzo e aprile. Il Pelobate fosco trascorre pertanto gran parte del suo tempo e della sua vita infossato nel terreno.presumibilmente per l’intrinseca elusività della specie.In Veneto, dagli anni Settanta del ‘900, il Pelobate non era più stato segnalato. Al fine di tutelare la popolazione esistente, è diventato fondamentale il suo monitoraggio da parte del Wwf e da esperti come Jacopo Richard, tecnico faunista presso Veneto Agricoltura (l’Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario) e uno dei massimi conoscitori e ricercatori di questa specie anfibia, purtroppo minacciata di estinzione.Questa specie - considerato il fatto che sul totale di uova deposte solo una percentuale bassa di piccoli riesce poi a raggiungere il mare - corre molti pericoli dovuti alle azioni umane. Spesso il decesso di queste tartarughe comuni avviene a causa dell’impigliamento nelle reti da pesca, dell’abbocco ad ami, dell’impatto con le eliche dei natanti, ma anche dall’ingestione di buste di plastica scambiate per meduse, di cui sono molto ghiotte.