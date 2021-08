Volano le vaccinazioni con il 73,6% della popolazione con almeno 1 dose ricevuta, ricoveri stabili

ROVIGO - 36 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 14.566 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia); 23 di queste persone erano già in isolamento domiciliare .

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari al 6,45%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 2,86%.

Prosegue l’attività di screening alla popolazione con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione delle fasce di età più giovani. Qui è disponibile il programma settimanale con l’indicazione delle località, giornate ed orari di presenza degli operatori. In particolare, per questo weekend, è stata ampliato l’orario del Punto Mobile di Rosolina Mare presso la Casetta Rosolina Soccorso, tra i bagni "Dal Moro" e "Al Granso", con apertura sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

È inoltre possibile accedere direttamente ai Punti Covid per l’esecuzione gratuita del tampone rispettando gli orari di apertura.

Da inizio epidemia sono stati eseguiti 711.135 test rapidi e tamponi in provincia.

Stabile in numero dei ricoveri,

12 pazienti, precisamente:

8 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta;

3 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo;

1 paziente in Rianimazione a Rovigo.

Gli operatori e gli ospiti delle Strutture Residenziali Extra Ospedaliere sono stati vaccinati e l’Azienda ULSS garantisce, inoltre, la vaccinazione a tutti i nuovi ingressi.

Ad oggi risulta positivo

1 operatore della struttura Centro Servizi “Città di Rovigo”.

16 nuove guarigioni portano a 13.586 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 450 le persone attualmente positive in provincia.

Ad oggi sono 871 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

come percentuale di vaccinati sul totale, con almeno una dose,

mentre la percentuale della popolazione che ha eseguito il ciclo completo è del 58,3%.