Covid-19: Sale il numero dei positivi, calano leggermente i ricoveri

MARGHERA (Venezia) - Sono 5milioni 800mila le dosi di vaccino somministrate in Veneto, il 65% della popolazione totale e il 72% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose, in agosto è notevolmente aumentata la fornitura di Pfizer e Moderna, oltre 100 mila in più a settimana.

Sono 425 i positivi riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, sono 13.779 gli attuali positivi. I ricoverati sono 206, numero in calo,

il 66% dei quali è non vaccinato, 24 in terapia intensiva, tutti non vaccinati. I morti salgono a 11.649, per effetto di due nuovi decessi. I tamponi molecolari eseguiti in Veneto sono 6.107.306 e i rapidi 5.948.260.

L’incidenza è dell'1 - 1,5% sui tamponi fatti “Con i vecchi parametri saremmo in area arancione - ha commentato Luca Zaia, Governatore del Veneto - anche se non c'è quella emergenza”.

Sistema tamponi in crash per effetto del green pass. Chi non ha aderito alla vaccinazione, per entrare in ristoranti, piscine, palestre, musei, od eventi, è obbligato a sottoporsi ad un tampone, se non è guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti., oppure se non si è vaccinato.

“Agosto sarà un mese con almeno un milione di vaccini disponibili - ha evidenziato Zaia - quindi chi vuole prenotarsi sappia che ci sono i posti per essere vaccinati in tempo reale, e non attenda settembre per non rischiare il caos”

Il giorno di Ferragosto, se non ci saranno sufficienti prenotazioni, i centri vaccinali rimarranno chiusi, una decisione sarà presa nei prossimi giorni, eventualmente si sposteranno gli appuntamenti prenotati. “Se oggi gli ospedali hanno una occupazione del 2% - ha concluso Zaia - è merito dei cittadini che si sono vaccinati”.