Dopo il coordinatore Patergnani, Fratelli d'Italia costituisce il direttivo provinciale

ROVIGO - Dopo l'inaugurazione della nuova sede di partito in via Badaloni a Rovigo ( LEGGI ARTICOLO ) durante la quale il coordinatore regionale veneto, il senatore Luca De Carlo, aveva anticipato la, è stato ufficializzato il direttivo provinciale."Ho provveduto a stilare la lista dei nomi cercando di avere la maggiore rappresentatività possibile su tutto il territorio polesano - il commento di Patergnani - facendo in modo di non dimenticare chi ci ha sempre messo la faccia e chi ha mantenuto la barra dritta fin dal primo giorno. La lista è poi stata ratificata dalla presidente Giorgia Meloni e dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia del Veneto, il senatore Luca De Carlo.In sinergia con il coordinatore regionale De Carlo - conclude Patergnani - vogliamo far sentire le istituzioni regionali vicine non solo ai tanti amministratori di FdI ma anche ai cittadini stessi".: Bartolomeo Amidei, Andrea Valerio, Giulio Barbieri, Isabella Borgato, Tiziano Camisotti, Daniele Ceccarello, Raffaele Crepaldi, Marco Dabbizzi, Daniele Cordone, Emilio Merlo, Cristina Folchini, Elena Gagliardo, Ivano Gibin, Claudio Capodici, Enrico Pasello, Elena Perini, Nello Piscopo, Nino Piroddi, Giacomo Sguotti e Matteo Silvestri. I componenti di diritto invece sono il coordinatore provinciale Alberto Patergnani, il coordinatore provinciale del movimento giovanile Gioventù Nazionale, Kevin Maneo, la vicepresidente dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, Valeria Mantovan, i componenti dell'assemblea nazionale Ivo Baccaglini e Andrea Grassetto e il consigliere di città capoluogo Mattia Moretto.