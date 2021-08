ROVIGO - Un ricco programma di attività laboratoriali per aiutare tutti i ragazzi, in modo particolare quelli delle future classi prime, una strategia per rafforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti che hanno alle spalle un anno e mezzo di emergenza sanitaria, per accompagnarli durante l’inizio del nuovo anno o al contatto con il nuovo ambiente scolastico.

Scadono il 23 agosto le domande per aderire al Piano Estate del Celio Roccati, con un ventaglio davvero ampio di attività che spaziano dalla musica all’inglese, dall’arte all’avvicinamento alla natura, alla società e alla comprensione della complessità attuale.

Tutte le attività saranno svolte in orario extracurricolare nelle due sedi del liceo (Via Carducci e via De Gasperi): alcune prima dell’inizio delle lezioni, altre in orario pomeridiano, e si concluderanno entro dicembre 2021.

I laboratori che verranno attivati per gli iscritti alle classi prime e seconde sono: Tutto comunica, e io?; Greco e latino, tra scienza e filosofia; Che vuol ch’io faccia del suo latinorum? Parlare con il latino; My place, l’antropologo in città; English storytelling.

È rivolto solo agli iscritti alle future prime Impariamo... la natura! (guida concreta allo spreco “zero”), che si terrà all’orto didattico Il profumo della freschezza di Lusia.

Sono invece rivolti a tutte le classi: It’s Time to Act! English Drama Club; Ri-proviamo… the show must go on! Canto e movimento.

La descrizione dei moduli è presente sul sito www.celioroccati.edu.it: per partecipare a una o più attività è necessaria l’iscrizione tramite modulo Google.

Le attività saranno avviate con almeno otto iscritti. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al massimo previsto per ciascun modulo.