I biancazzurri hanno cominciato la preparazione [VIDEO]

BADIA POLESINE (Rovigo) – Alle 18.30 di martedì 10 agosto sul tappeto verde di Villafora, dove si allenano la prima squadra e gli juniores, l’Usd Calcio Badia si è presentato ufficialmente iniziando la preparazione in vista del settimo campionato di Promozione 2021/22.

C’era tutto lo staff dirigenziale ad accogliere il sindaco Giovanni Rossi, l’assessore allo Sport Stefano Baldo e Stefano Segantin in rappresentanza della Frazione. Erano presenti anche Luca Pastorello della Figc e il consigliere veneto Argentino Pavanati.





Il Primo Cittadino badiese si è soffermato sulla situazione pandemica non ancora risolta, richiamando tutti alla massima attenzione anche in considerazione dell’esempio che si deve dare ai più giovani. Una raccomandazione necessaria da parte del Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza, dopodiché Giovanni Rossi ha augurato “da primo tifoso” un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che l’Us Badia sta per affrontare, assicurando che quanto prima l’amministrazione completerà potendolo l’impianto d’illuminazione del campo d’allenamento di Villafora.

Anche l’assessore Baldo si è unito all’augurio auspicando che la collaborazione con la Società possa continuare nell’interesse dei giovani badiesi, auspicando che nell’anno che porta al 110° anniversario, l’Us Badia sappia confermare la categoria e magari puntare più in alto.

Luca Pastorello si è detto completamente d’accordo col Sindaco e, a margine dell’intervento ufficiale, si è rammaricato della mancata fusione con l’altra realtà calcistica locale, perché Badia avrebbe numeri di assoluto valore nel panorama calcistico polesano.

Al rituale imbocca al lupo si è unito anche Argentino Pavanati.

Non poteva mancare l’intervento del presidente onorario Natale Ferrari che, avendola guidata per un quinquennio, ha posto l’accento su un aspetto importante di questa realtà calcistica definendola: “Una grande famiglia”.

Da parte sua il mister Thomas Bonfante ha subito caricato la squadra galvanizzando i giocatori, 9/10 dei quali sono stati riconfermati.

A chiudere gli interventi è stato il presidente Michele Battaglia, che si è limitato ad un essenziale “Buon lavoro a tutti”.

Una formazione dunque che si accinge ad affrontare per il settimo anno consecutivo il campionato di Promozione, un vero record, e si presenta per il secondo anno con Juniores provinciale e Allievi regionali.

Ci sarà l’incognita dei gironi a quattordici squadre e della loro composizione ma la Dirigenza non si nasconde come conferma il team manager Enrico Mantoan che dice: “Non ci nascondiamo perché abbiamo una buona rosa di giovani che sono maturati e se l’anno scorso eravamo quarti e anche primi dopo sei giornate, quest'anno, con uno staff tecnico sempre più numeroso, preparato e qualificato, mi aspetto una squadra che lotta da subito per il primato".

Anche se nessuno ha esplicitamente nominato l’Fcd Abbazia, nei parlottamenti preliminari alla presentazione, aleggiava l’opinione che la mancata auspicata fusione sia stata di natura politica; resta in tutti la convinzione che questa soluzione non faccia il bene del calcio locale ed impedisca di sfruttare le enormi potenzialità che il calcio avrebbe a Badia. Secondo quanto riferito da Luca Pastorello, con la fusione Badia sarebbe diventata la prima società polesana come numero di tesserati.

In ogni caso, qualora i problemi logistici al campo principale di via Martiri di Villamarza, non trovassero pratica soluzione, l’Us Badia è pronta a giocare a Castelbaldo o sull’ottimo campo di Baruchella non appena sarà omologato.

Ugo Mariano Brasioli