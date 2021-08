E' un Summer Camp da record

ROVIGO - Prosegue a gonfie vele il “Summer Camp” del Baseball Softball Club Rovigo, entrato da poco nel terzo mese di attività e che ha avuto il placet del Coni Veneto per fregiarsi del marchio "Educamp". Proprio l’estensione ad agosto dell’animazione estiva sportiva rossoblù è la grande novità introdotta per l’edizione 2021, la sesta consecutiva. Una scelta dettata dalle tante adesioni pervenute in via Vittorio Veneto, che ha spinto la società rodigina del batti e corri ad ampliare la propria proposta allungandola fino a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico. I numeri, infatti, sono davvero da record: mai come in questa annata tante famiglie hanno scelto l’animazione rossoblù per le vacanze dei propri figli nati dal 2006 al 2016. Non solo bambini e ragazzi che già da tempo erano soliti frequentare il diamante della Tassina grazie al baseball e softball, ma anche tanti giovani che si sono affacciati per la prima volta al meraviglioso ambiente rossoblù. Un successo che premia i tanti sforzi del Baseball Softball Club Rovigo, da sempre impegnato nella pianificazione di servizi che possano andare incontro nel migliore dei modi alle esigenze e necessità di genitori ed giovani della città e non solo.

Come sempre tantissime le attività ludiche e sportive proposte dal team di circa venti animatori della società presieduta da Alessandro Boniolo. A far da cornice al “Summer Camp 2021” gli ampi spazi a disposizione del campo da baseball rodigino, una vera e propria “oasi di benessere”, soprattutto dopo gli interventi di inizio estate di implementazione di strutture, servizi e zone di ombra per rendere ancora più funzionale il diamante. Vincente anche la consueta collaborazione con il vicino Polo natatorio, che ha ospitato e continuerà a ospitare alcune giornate di attività. E poi tante discipline sportive, laboratori, caccia al tesori, gite e molte altre stimolanti attività per un divertimento assicurato.

Il “Summer Camp 2021” si chiuderà il 2 settembre con una grande festa conclusiva al campo da baseball. Poche ore prima dell’attesissima “Baseball Night”, l’evento di marketing sportivo del Baseball Softball Club Rovigo in programma il 3 settembre con la partecipazione degli amici dei Tanto par ridare. Anche durante il mese di agosto le porte del Baseball Softball Club Rovigo rimarranno aperte per tutti i giovani interessati a provare il baseball e softball.