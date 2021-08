Marco e Pippo animeranno il ferragosto ad Albarella

ALBARELLA (Rovigo) - Mettetevi comodi. Perché c’è una cosa sola da fare: vederli e ascoltarli dal vivo. Ma sono un duo o un trio? Loro sono loro. Semplicemente Marco e Pippo. E Gaetano! La loro ironia è inarrestabile. Inimitabile.. Il loro stile li ha resi inconfondibili. I loro video sono diventati virali e anche i social li adorano.E così nel 2006 scrivono il loro primo spettacolo: “Storie d’amore perpetuo... o de na perpetua innamorà!”. E' l'inizio di una lunga storia e della loro carriera. Nel 2011, la svolta. Come in molte famiglie dopo qualche anno arriva el picoeéto! (Il piccolino)Così, in occasione della scrittura del nuovo spettacolo “Centoc’incanta” (debuttato al teatro Verdi di Padova), Marco e Pippo chiedono a Gaetano di entrare nel duo.. E infatti, el ze ancora qua! Da allora macinano chilometri in tutto il Veneto portando in scena spettacoli comici con uno stile di comicità pulito e immediato, che mischia l’italiano col dialetto veneto,, la musica con canzoni e video, acquisendo una sempre crescente approvazione da parte del pubblico, degli addetti ai lavori e della critica.Hanno partecipato a diversi programmi televisivi; ideato e condotto programmi radiofonici su frequenze locali, in particolare su Radio Padova con Domy Grande e con la trasmissione “La Domenica Sportina”.; realizzato tre dvd dei loro spettacoli live; collaborato con rubriche comiche nei quotidiani locali; inventato uno slogan che accompagna tutto il loro lavoro: think less smile more preoccupati di meno e sorridi di più!Con Stefano Sarcinelli, Ariadna Romero e Francesco Paolantoni hanno curato lo sketch Comedy Zio Ueb. Dal 2011 coltivano quotidianamente una vivace Comunità di Facebook, arrivata oggi a quasi 100.000 follower ed in costante crescita. Uno spazio divertente in cui tenersi informati sulle date, le novità, i progetti di Marco e Pippo e soprattutto divertirsi con le loro battute.