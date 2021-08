Il 74% dei polesani, all’8 di settembre, avrà ricevuto almeno una dose di vaccino

ROVIGO - Dal 16 agosto per categoria compresa tra 12-18 anni, la vaccinazione sarà consentita senza prenotazione. Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna, una mossa decisiva per mettere in sicurezza il mondo della scuola e dello sport giovanile.

Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 11 agosto le dosi somministrate in Polesine sono state 293.821 (159.069 prime dosi, 130.297 seconde dosi, 4.455 monodose).

Nella giornata di martedì 10 agosto le dosi somministrate sono state 1.414.

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

La percentuale di vaccinati sul totale della popolazione di Azienda Ulss 5 Polesana con almeno una dose è del 69,3%, con il ciclo completo il 59,4%.

La stima della percentuale di vaccinati sul totale della popolazione polesana con almeno una dose all’8 di settembre (vaccinati più prenotati) è al 74 %.

Percentuali vaccinati per fasce di età dai 12 ai 79 anni (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % Vaccinati + Prenotati % (all’8 settembre) 70-79 92,3 93 60-69 88,1 89,1 50-59 76,6 80,3 40-49 68,4 74,4 30-39 59,6 68,9 20-29 64,4 74,3 12-19 44,5 62,1

Si ricorda che per le persone minori di 18 anni è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori (disponibile alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19) compilato.