Green pass: quello che c’è da sapere

ROVIGO - Gli esercenti dei pubblici esercizi non solo hanno il dovere di richiederlo per l’accesso al chiuso, ma posso chiedere anche la verifica del documento d’identità, se si palesa una anomalia dal green pass esibito dal cliente.

Da 400 a 1000 euro le multe, per l’esercente, alla terza violazione, in tre giorni diversi, scatta la sospensione per 10 giorni. Per il cliente, se il green pass non è veritiero, oltre alla multa, scatta anche denuncia per falso.

Serve non solo per entrare in ristoranti e bar, per consumare al chiuso, ma che per eventi, fiere, piscina al coperto, centri termali, mostre.



Come scaricarlo?

Il sito del governo per ottenere il Green Pass è dgc.gov.it. Per loggarsi nel portale ci sono tre strade: si può usare il profilo Spid, si può usare la CIE (carta di identità elettronica) oppure si possono semplicemente inserire i dati della propria tessera sanitaria accompagnati da uno dei codici di accesso (es. AUTHCODE inviato via sms dal Ministero). Il Green Pass si può ottenere anche attraverso l’app Immuni o l’app IO o rivolgendosi al proprio medico di base o al farmacista, muniti di Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.



Chi può averlo?

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti

- essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

A chi rivolgersi?

Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della piattaforma o delle APP) si può chiamare il Call center del Ministero 800912491 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) oppure scrivere a cittadini@dgc.gov.it.



Per recuperare il codice AUTHCODE (se lo si ha smarrito o non lo si ha ricevuto anche se si ha fatto il vaccino o il tampone o si è guariti dal COVID-19) autonomamente si deve:

1 - andare alla pagina https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth

2️ - inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data di guarigione, vaccinazione o tampone; il Codice AUTHCODE apparirà a questo punto sullo schermo.

3️ - per ottenere il Green Pass copiare il codice AUTHCODE nella pagina https://www.dgc.gov.it/spa/public/home o utilizzare l'App IMMUNI

In alternativa è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24)

Per tutte le informazioni dgc.gov.it.

In caso di necessità e di verifiche da parte dell’Azienda Ulss è possibile contattare, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

In caso di vaccinazioni eseguite all’estero è possibile procedere alla registrazione e alla successiva emissione del Green Pass inviando una email all’indirizzo sisp.ro@aulss5.veneto.it, inserendo i dati anagrafici e allegando un documento di riconoscimento e il certificato vaccinale. I vaccini che è possibile registrare sono quelli approvati dall’EMA; al momento quindi quelli prodotti da Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.