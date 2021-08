Inquinamento Adige, Cestari rassicura: “Massima attenzione ma nessun allarme”

VENEZIA - “Massima attenzione anche se nessun allarme per le coste polesane”. Così la consigliera regionale Laura Cestari (Liga Veneta per Salvini Premier) dopo il report di Legambiente, Arpav e Goletta Verde che denota livelli di inquinamento in corrispondenza delle foci di Sile, Brenta e Adige. (LEGGI ARTICOLO).

La Cestari, pur affrontando la questione in generale focalizza l’attenzione sui tratti che interessano maggiormente il litorale rodigino, ovvero l’area del Basso Veneto compresa tra Chioggia e Rosolina: “I prelievi parlano chiaro e i dati sono ufficiali oltre che di pubblico dominio, c’è una concentrazione di batteri di origini fecale, in particolare enterococchi intestinali e escherichia colli, che non possiamo nè dobbiamo sottovalutare. Il motivo, come rilevato dal monitoraggio, è la scarsità se non assenza di depurazione anche se la concentrazione di persone in tutte le località interessate può esser spiegata con un maggior afflusso di visitatori dovuto alla stagione turistica che vive in questi giorni il suo picco annuale”.

La consigliera regionale, nel ricordare come nel mese di maggio le nostre spiagge avevano comunque ricevuto diverse “bandiere blu” da parte del Foundation for Environmental Education, pone l’accento su una questione cronica, quella nei ritardi della depurazione e nella lotta agli scarichi illegali: “In un territorio che fa del turismo una delle sue principali vocazioni e in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui tanti turisti per via del Covid hanno optato per destinazioni nazionali se non appena fuori porta, questo non dovrebbe succedere. Da parte della Regione e quindi anche della sottoscritta - incalza - assicuro collaborazione con gli enti preposti al controlli e attenzione massima affinchè la questione resti comunque circoscritta ai 3 campionamenti da bollino rosso su 11 totali, con l’obiettivo però che ciò non si verifichi più in futuro e che si possa arrivare alla totale normalità. La qualità della nostra acqua è un biglietto da visita per chi come noi intende fare della natura, dell’ambiente e dell’ecosistema un marchio di fabbrica e un brand. Abbiamo un territorio che tanto ci invidiano, sta a noi preservarlo integro e perciò appetibile“.