Proposta bipartisan per l'attraversamento ciclo pedonale di via Don Milani a Sant’Apollinare

ROVIGO -cogliendo l’opportunità del finanziamento regionale creato ah hoc per interventi tra 30 e 100.000 euro che possano risolvere criticità come quelle di attraversamento della provinciale a Sant'Apollinare.Il bando finanzia infatti interventi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica (la c.d. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9)., percorso che comunque raggiunge e si sviluppa anche lungo il Canalbianco, tanto che viene inserito nella cartografia ciclabile con il nome di Ciclovia Romea-Tiberina all’interno del sistema Ciclovia Adige-Po.L’idea è quella di chiedere un finanziamento alla Regione Veneto attraverso apposito bando per la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale sicuro in questa particolare intersezione che comporti un rallentamento delle auto e una una viabilità più sicura per i ciclisti e i pedoni" illustra il capogruppo della civica Menon in consiglio comunale a Rovigo.Nelle immagini la planimetria dell’intervento e l’incrocio nel punto per cui si richiede la messa in sicurezza.