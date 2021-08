ARQUÀ POLESINE (Rovigo) - Na casa senza na dona... proposta dalla compagnia Brutti ma buoni di Arre, andata in scena sabato scorso, ha conquistato il numeroso pubblico presente per una serata all’insegna della farsa e della libera risata. Ma gli eventi nella cornice del Castello Estense di Arquà Polesine continuano in occasione della XXVIII edizione di Corte teatrale in Castello e della V edizione di A teatro con una Stella. E continuano con un cambio di programma: sabato 14 agosto alle ore 21:15 ci sarà, infatti, un istrionico mattatore del teatro, ovvero Gigi Mardegan dell’associazione culturale Satiro Teatro di Paese (Treviso), che proporrà lo spettacolo Diese franchi de aqua de spasemo, drammaturgia e regia di Roberto Cuppone, liberamente tratto dall’opera omonima di Jane Connerth.

Si tratta della ricostruzione dell’umanità contadina veneta della prima metà del secolo scorso nelle memorie di un medico di campagna. In una stalla adibita ad ambulatorio di fortuna, quattro personaggi di quella remota campagna veneta, così lontana eppure per noi così vicina, bussano alla “nuova” scienza, confrontando antiche rassegnazioni con nuovi rimedi. Quattro vinti dalla storia, Campanèr e Sante, Mercede e Cristiàn, mezzo secolo dopo restituiscono a quel dottorino coraggioso, simbolicamente fuori scena, la loro lezione di ignorante saggezza. Se, grazie al gioco del teatro che resuscita questa cultura estinta (appena ieri), possiamo confrontare tale cultura con quella che l’ha sostituita oggi, quella medicina anonima che per curare i mali rischia di non curare gli ammalati, allora non si sa più quale delle due ci sembri più lontana. Non si sa più, infine, se ridere o piangere.

Ma quel che capiterà, si potrà scoprire soltanto partecipando alla serata...

Tutto è pronto, dunque, per il prossimo appuntamento in concorso per A teatro con una stella, quest’anno dedicato a due personalità molto note e amate dal paese: Davide Altieri cui è dedicato il premio per il miglior spettacolo in assoluto e Ruggero Sichirollo cui è intitolato il premio per il miglior interprete. Si ricorda che sarà il pubblico presente a decretare, inoltre, il premio per lo spettacolo maggiormente apprezzato. Al pubblico si aggiungerà – per decretare il podio - una giuria di qualità, presieduta da Luigi Carlesso, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Arquà Polesine e composta da rappresentanti di Proposta Teatro Collettivo e da membri del Circolo Mons. Giacomo Sichirollo, con cui è nata la rassegna-concorso.

Gli appuntamenti iniziano tutti alle ore 21:15. Costo d’ingresso per ogni evento di 7 euro.

Per prenotazioni e informazioni: propostateatrocollettivo@gmail.com, 3939760659, 3441350020, social Instagram e Facebook di Proposta Teatro Collettivo.

In ottemperanza alla normativa vigente anti-Covid, si ricorda di indossare la mascherina all’entrata di ogni evento e per ogni spostamento all’interno del parco del Castello.

Si ricorda anche di portare con sé la Certificazione Verde.

PROPOSTA TEATRO COLLETTIVO di Arquà Polesine presenta:

TEATRO IN CASTELLO

Corte teatrale in Castello (XXVIII ed. – 2021)

e

A teatro con una Stella (V ed. – 2021)

in collaborazione con Circolo ricreativo Mons. Giacomo Sichirollo,

in memoria di Davide Altieri e Ruggero Sichirollo

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

21 agosto, ore 21:15

IL SIGNOR DI POURCEAUGNAC

Commedia in due atti di Molière – adattamento e regia di Fioravante Gaiani

Lampioni storti di Villanova di Camposampiero (PD)

28 agosto, ore 21:15 (fuori concorso)

HEMINGWAY TRA LE LAGUNE VENETE E CUBA

Teatro Canzone a cura di Giovanni Giusto

Teatro dei Pazzi di San Donà di Piave (VE)

A seguire premiazione del concorso Davide Altieri e Ruggero Sichirollo