Centri vaccinali aperti anche a Ferragosto

ROVIGO - Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 13 agosto le dosi somministrate sono state 297.591 (161.192 prime dosi, 131.919 seconde dosi, 4.480 monodose).

Nella giornata del 12 agosto le dosi somministrate sono state 2.056.

Anche nel giorno di Ferragosto proseguirà la campagna vaccinale con tre Cvp operativi dalle 8.30 alle 13.30: Rovigo, Adria e Lendinara. Sono 620 le persone già prenotate per eseguire la prima dose il 15 agosto.

Da oggi fino a fine mese, per tutte le persone tra i 12 e i 25 anni residenti in Veneto, è possibile accedere liberamente ai Centri Vaccinali di Popolazione per eseguire la vaccinazione. Si ricorda inoltre che l’accesso libero è possibile anche per tutte le persone over-60 residenti in Veneto.

La percentuale di vaccinati sul totale della popolazione di Azienda Ulss 5 Polesana con almeno una dose è del 70,2%, con ciclo completo il 60,2%, con almeno una dose all’8 di settembre (vaccinati più prenotati) il 74,2%

Percentuali vaccinati per fasce di età dai 12 ai 79 anni (con almeno una dose):

Fascia di età Vaccinati % 70-79 92,6 60-69 88,4 50-59 77,2 40-49 69,5 30-39 61 20-29 66,1 12-19 47,6

Per le persone minori di 18 anni è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore con il consenso minori (disponibile alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/PRENOTAZIONE-VACCINAZIONI-COVID-19) compilato.

Per informazioni e supporto è attivo, 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, il numero verde aziendale 800938880.

In caso di vaccinazioni eseguite all’estero è possibile procedere alla registrazione e alla successiva emissione del Green Pass inviando una email all’indirizzo sisp.ro@aulss5.veneto.it, inserendo i dati anagrafici e allegando un documento di riconoscimento e il certificato vaccinale. I vaccini che è possibile registrare sono quelli approvati dall’EMA; al momento quindi quelli prodotti da Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.