A 4 giornate dal termine della stagione i giochi sono ancora aperti

ROVIGO - Passa da Cervignano del Friuli la salvezza dell'Itas Mutua Rovigo nel campionato di serie A in un girone, quello che vede coinvolte anche Verona, Bolzano, Ronchi dei Legionari e Castelfranco Veneto, dove tutti sono alla pari.

A 4 giornate dal termine della stagione i giochi quindi sono ancora aperti. Le 2 gare che i rossoblu disputeranno sabato 14 agosto alle ore 11 e 15.30 non sono per niente facili. Il Cervignano finora ha sempre impattato con tutte le squadre del girone. Ha un roster di tutto rispetto soprattutto con Collado nel box di battuta e un monte di lancio praticamente straniero che rende un po' complicato per l'Itas Rovigo centrare la giusta rotazione dei pticher rossoblu.

All'andata finì con un pari con il Rovigo che riuscì nell'impresa di superare in gara 1 il Cervignano in rimonta esattamente come la settimana precedente a Castelfranco.

Non c'erano però Enrico Crepaldi, che tirò le ultime 2 riprese, e Enrico Buin che saranno invece regolarmente a disposizione del roster Veneto.

"E' un turno complicato - afferma Josè Soto manager dell'Itas Mutua Rovigo -. La tensione deve essere sempre a mille per non perdere partite per la strada che ci possono costare caro. Vedremo! Pensiamo ad un week end per volta e a una partita alla volta. Di certo non vorremmo arrivare al 4 settembre a giocarci tutto con il Bolzano in trasferta."