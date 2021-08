Giovanni Vianello abbandona Bancadria. Dimissioni da presidente e da consigliere di amministrazione

ADRIA (Rovigo) -L'8 luglio 2020 l'assemblea dei soci aveva confermati nel ruolo di amministratori uscenti proprio Giovanni Vianello, Diego Broggiato, Raffaele Riondino, Mauro Giuriolo, Claudio Mandruzzato, Simone Meneghini, Adriano Perin e Cristina Lina Sarto, ai quali è andato ad aggiungersi il nuovo entrato Stefano Mazzuccato delle case di cura private di Porto Viro e di Rovigo.La comunicazione alla banca arriva in un momento estremamente positivo per l'istituto di credito che, dopo l'approvazione del bilancio (LEGGI ARTICOLO) aveva appena congedato all’unanimità una semestrale molto positiva con tutti gli indicatori in considerevole crescita.superando i 465 milioni di euro; quella gestita è maggiore di 100 milioni di euro rispetto al dato della semestrale precedente (+49%). Questi risultati confermano la fiducia della clientela per la Banca e testimoniano l’ottimo lavoro della struttura sul fronte della consulenza nella gestione del risparmio e del patrimonio. Crescono gli impieghi, ovvero il sostegno al tessuto economico e sociale del territorio - spiega il Direttore - a 1,07 miliardi di euro, con 98 milioni di incremento rispetto al dato dello scorso 2020 (+10%). Del pari calano del 35% le sofferenze (-19 milioni). L’indice che misura la solidità della Banca, il CET1 Ratio si mantiene stabile sugli ottimi livelli raggiunti- prosegue Manfrin - al 17,38%.Il risultato economico della semestrale è oltremodo positivo e raggiunge 1,1 milioni di euro - spiega ancora il Direttore. Il dato va letto considerando che gli accantonamenti prudenziali messi nel fondo rischio credito da moratorie Covid raggiungono i 4,5 milioni di euro. Un’azione, questa, che abbiamo valutato di operare nel solco di un’estrema prudenza, per tutelare la Banca e la clientela”.La Banca in due anni, dopo aver portato a regime la fusione tra Banca Adria e la BCC Colli Euganei, ha realizzato un notevole salto di qualità.“Le masse amministrate sono cresciute di quasi 600 milioni di euro- annuncia il Direttore generale- pur rimanendo invariato e stabile il personale impiegato e le spese di struttura, in uno scenario economico molto delicato post pandemia. Tuttavia l’ottimo lavoro fatto dalla squadra ha dato i suoi frutti e il trend è in crescita” prosegue Manfrin.A giugno 2020 è stato avviato il nuovo Punto consulenza risparmio, previdenza e bancassicurazione in Piazza Cieco Grotto ad Adria per fornire consulenza specialistica e personalizzata.“Si tratta di un servizio entrato a pieno regime, che è stato apprezzato dalla clientela e che ci proietta verso un’organizzazione più moderna e più attenta alle esigenze personalizzate della imprese e delle famiglie- spiega il DG.La Banca si è rafforzata a Padova nella centralissima filiale di via Gozzi, mentre a luglio scorso abbiamo aperto la nuova filiale a Goro, dove intendevamo rendere più incisiva la nostra presenza. I nuovi locali ristrutturati di Adria e la nuova filiale di Rovigo per i nostri sportelli dimostano quanto la banca stia investendo nel territorio per essere sempre vicina anche nei servizi di prossimità.Di rilievo le risorse distribuite dalla Banca a favore di numerose iniziative benefiche e di promozione sociale realizzate nel territorio.