Sollievo per le famiglie e gli anziani

COSTA DI ROVIGO - Nasce così anche a Costa di Rovigo il Centro Sollievo, servizio a favore delle persone con demenza in fase iniziale e delle loro famiglie.

Il Comune ha aderito al Progetto “Sollievo” finanziato dalla Regione del Veneto ed, in collaborazione con l’Azienda Ulss 5 Polesana, l’Associazione Comete Onlus e le Associazioni di Volontariato del territorio, mette a disposizione gli spazi del Centro Poliservizi di via M. Rossi, da tempo un punto di riferimento per gli anziani del territorio.

Grazie a volontari preparati e formati, per qualche ora la settimana, in un ambiente non "sanitario”, vengono proposte attività specifiche con lo scopo di favorire la socializzazione e mantenere il più possibile le capacità cognitive, alleggerendo l’attività di accudimento del nucleo familiare.

Durante l’apertura vengono proposte agli ospiti attività specifiche, adeguate e mirate alle esigenze delle persone coinvolte e al loro livello di abilità residue, con la supervisione di professionisti esperti, che garantiscono la coerenza delle azioni svolte dai volontari con l'evidenza scientifica.

Il Centro è aperto al martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per avere informazioni e accedere al Centro Sollievo di Costa di Rovigo occorre rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, oppure all’assistente sociale in servizio presso l’Ente, o chiedere al proprio medico di base. Le persone interessate saranno successivamente indirizzate alla psicologa coordinatrice del Centro.

E' disponibile un servizio di accompagnamento al Centro, qualora i familiari non possano provvedere autonomamente.

“E’ un importante tassello – riferisce il Sindaco Gian-Pietro Rizzatello, che segue in prima persona i servizi sociali – che si và ad aggiungere ai servizi e alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale a favore della popolazione anziana. Con l’apertura del Centro Sollievo, la struttura denominata “Centro Poliservizi” si arricchisce di un importante servizio, accanto all’ambulatorio medico, alla sede dell’Anteas, alla Sala Poliservizi e all’ambulatorio infermieristico di prossima istituzione. Il Centro Sollievo è stato presentato a tutte le Associazioni operanti sul territorio ed ai medici di medicina generale di Costa di Rovigo. Abbiamo raccolto le adesioni dei volontari ed ora il Centro è attivo ed al servizio delle fasce più deboli della popolazione. Si accede gratuitamente.”