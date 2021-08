Covid-19: Ristorante chiuso e denuncia per epidemia colposa, l’appello del Sindaco

ROSOLINA MARE (Rovigo) - “Dopo lo spiacevole e molto grave episodio che mi ha portato ad emettere l’ordinanza di sospensione immediata dell’attività del pubblico esercizio a Rosolina Mare in viale dei Pini, mi sento in dovere di ringraziare in primo luogo la locale stazione dei Carabinieri di Rosolina Mare per l’ottimo lavoro svolto, il quale ha permesso di garantire la salute pubblica”.

Sono le parole del sindaco di Rosolina, Franco Vitale, il 12 agosto i militari dell’Arma hanno trovato in servizio al ristorante, il figlio del gestore, ma doveva essere in quarantena. Immediata la denuncia per epidemia colposa. Il locale è stato chiuso per 5 giorni con ordinanza del Sindaco. (LEGGI ARTICOLO)

“Ringrazio inoltre tutti gli operatori dell’Ulss 5, il cui continuo operato dall’inizio della pandemia ci ha assicurato la possibilità di poter svolgere serenamente, in particolar modo, la stagione estiva. Chi dovesse essere stato nel locale in oggetto nei giorni che vanno dal 6 al 12 agosto può contattare la stazione locale dei Carabinieri di Rosolina Mare oppure inviare una mail a sisp.ro@aulss5.veneto.it per qualsiasi chiarimento di tipo sanitario”.

“Il mio appello - continua il sindaco Vitale - è rivolto a tutti gli operatori dei diversi settori economici e a noi tutti cittadini di rispettare e far rispettare le regole vigenti per fronteggiare la pandemia: a tal proposito, sulla base delle direttive impartite dal Prefetto, saranno attenzionati da parte delle forze dell’ordine tutte le attività del territorio per sincerarsi della corretta applicazione dei nuovi protocolli relativi all’uso del green pass e delle altre note misure anti contagio. Colgo l’occasione inoltre per invitare tutti coloro i quali non l’abbiano già fatto, a sottoporsi al più presto alla vaccinazione, per il bene altrui e proprio”.