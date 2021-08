La compagnia veneziana Teatroimmagine rappresenterà il Veneto al sesto Gran Premio del Teatro Amatoriale Fita

VENEZIA - Sarà la compagnia Teatroimmagine di Salzano, in provincia di Venezia, a rappresentare il Veneto alla sesta edizione del Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale, ilche quest’anno si celebrerà in Sicilia dal 21 agosto al 10 ottobre con la partecipazione di altre undici compagini provenienti da altrettante regioni., liberamente ispirato al romanzo di Robert Louis Stevenson, trasportato a Venezia e virato nei colorati registri della commedia dell’arte, da sempre linguaggio d’elezione della compagnia. Scritto da Benoit Roland e Roberto Zamengo, il lavoro è stato scelto da una giuria composta dai giornalisti Alessandra Agosti, Giuseppe Barbanti e Filippo Bordignon tra i sedici candidati alla selezione regionale del Gran Premio.Compagni di scena di Roma per il Lazio; Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (La Spezia) per la Liguria; Compagniateatrale Atriana da Atri (Teramo) per l’Abruzzo; Gymnasium Teatro di Giardini Naxos (Messina) per la Sicilia; Qui ed Ora da Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) per laPuglia; La Marmotta di Fagnano Olona (Varese) per la Lombardia; Compagnia filodrammatici Non solo Ragionieri di Castiglione dei Pepoli (Bologna) per l’Emilia-Romagna; Teatro Drao e Teatro Tre da Ancona per le Marche; Teatrotredici da Norcia (Perugia) per l’Umbria; La finestra sul lago di San Maurizio D’Opaglia (Novara) per il Piemonte; e Mediamusical di Torre del Greco (Napoli) per la Campania.