Serve un potenziamento di uomini e mezzi, soprattutto per la stagione estiva

ROVIGO - La recente emergenza che ha colpito la pineta di Rosolina Mare, senza contare il dramma della Sardegna, della Sicilia, di Pescara, della Calabria, di questi ultimi giorni ampiamente noto alle cronache nazionali, pone una volta di più l’attenzione sulla sicurezza del nostro territorio e sul ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco.

In particolar modo, la stagione estiva sembra essere destinata sempre più a presentare tratti di criticità (anche) diverse rispetto al passato e implica di conseguenza la necessità di attivare ad ogni livello istituzionale comportamenti capaci di prevenire, o in ogni caso, affrontare tempestivamente rischi ed emergenze.

“Appare essenziale - sottolinea la Uil Pa Vigili del fuoco Rovigo - poter disporre di una pianificazione mirata, che sappia coinvolgere anticipatamente; è il caso del presidio di Rosolina mare, tutti gli attori in campo, a cominciare dal Comune stesso.

In questa medesima ottica, e con opportuno coinvolgimento del Corpo, potrà essere possibile giungere ad una auspicabile condivisione di risorse e strategie, in grado di fare leva sulle prospettive concrete, sulle sinergie e sulle strategie, in grado di far leva sulle prospettive concrete e sulle sinergie istituzionali, che sicuramente sono da rafforzare.

La tempistica, ad esempio, non è un fattore tra gli altri, ma è sempre decisiva per stabilire i contorni di una programmazione funzionale al quadro di riferimento e per garantire il massimo grado di sicurezza per il territorio e per i suoi cittadini”.

Le richieste dalla Uil Pa Vigili del fuoco Rovigo: “Pianificare la stagione 2022 con largo anticipo coinvolgendo non solamente le istituzioni, ma anche le maestranze, le quali denotano criticità e difficoltà che difficilmente possono essere risolte all’ultimo momento.

Ampliare anche il servizio come le altre istituzioni dello Stato, il periodo di apertura del Distaccamento estivo, mirando ad un futuro oramai prossimo, all’apertura non solo per alcune settimane d’agosto, ma per l’intera stagione estiva e/o per tutta l’annata solare, questa non è fantascienza, solamente l’idea che sinergicamente porterà beneficio in termini di sicurezza dei cittadini, posti di lavoro per una Provincia come

quella Rodigina, fin troppo provata, dalla crisi. Chiediamo i fondi necessari per poter retribuire i Vigili del Fuoco, che da troppo tempo, per questa problematica sono costretti a turn-over molto impegnativi, riducendo la presenza in altre sedi, erogando il servizio ad altri cittadini della provincia, con personale ridotto, non rispettando gli standard di sicurezza, aumentandone pure il rischio di infortuni.

Auspichiamo che anche la popolazione possa essere attiva nell’interesse collettivo e al raggiungimento di questi obbiettivi che a nostro parere sono fattibili e non impossibili”.