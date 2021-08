Giorgio Paolo Massa è un nuovo medico di base di Porto Tolle

PORTO TOLLE (Rovigo) - Il 15 agosto 2021 il dott.subentrato alla dott.ssa Giordani presso la medicina di gruppo di Porto Tolle in primavera, ha cessato la sua attività nel comune polesano., che svolgerà l’attività per i pazienti del dott. Arillotta in via provvisoria, al quale ciascun paziente è stato trasferito d’ufficio, per garantire continuità assistenziale.Qualora un cittadino decidesse di scegliere un altro medico, al fine di evitare assembramenti presso il Punto Sanità competente, si suggerisce di inviare la propria richiesta all’indirizzo e-maila cui devono essere allegati: il modulo di scelta o delega riportato sul retro della comunicazione inviata via posta agli assistiti interessati, compilato in ogni sua parte, con le firme per la delega; la tessera sanitaria azzurra plastificata (TEAM); il documento d’identità personale in corso di validità, indicando il proprio recapito telefonico.Per conoscere le disponibilità del medico ad accettare nuove scelte di assistiti, si può consultare il link www.salute.regione.veneto.il/servizi/cerca-medici-e-pediatri. Per coloro che fossero impossibilitati ad effettuare la richiesta telematicamente, gli orari di apertura al pubblico dello sportello amministrativo della sede di via Matteotti sono i seguenti: dal lunedì al venerdìIl dott. Massa presterà servizio nei seguenti orari:LUNEDì 15-18:30 TOLLEMARTEDì 9-12:30 CA’ TIEPOLO – SAN NICOLò | 15-18:30 POLESINE CAMERINIMERCOLEDì 9.12:30 CA’ TIEPOLO (SAN NICOLò) | 15-18:30 POLESINE CAMERINIGIOVEDì 9:30-13 TOLLE | 16-19 CA’ TEIPOLO (SAN NICOLò)VENERDì 9:30-13 TOLLEIl vicesindaco Silvana Mantovani: “Stiamo lavorando in sinergia con l’amministrazione dell’Ulss5 Polesana per cercare di sopperire alla carenza di personale medico. Una situazione che non interessa solo la Regione Veneto, ma tutta la penisola italiana. Ringrazio il dott. Arillotta per aver dimostrato impegno e disponibilità a svolgere la propria attività in un periodo complesso per la Medicina di Gruppo, a causa della pandemia ancora in corso e per la carenza di personale, che implica un carico lavorativo importante per ciascuno dei suoi componenti. Do un caloroso benvenuto e ringrazio il dott. Massa, augurandogli buon lavoro al servizio della nostra comunità”.