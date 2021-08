Omar Barbierato: "Storica la risoluzione del problema dei rifiuti galleggianti, alla conca di Baricetta”

ADRIA (Rovigo) - E’ storica l’occasione che si presenta con la convenzione per lo smaltimento dei rifiuti lungo il canal bianco promossa e realizzata dalla Regione Veneto e dall’assessorecon la collaborazione, di Infrastrutture Venete e di 50 comuni, di cui 31 in provincia di Verona e 19 in provincia di Rovigo."Il problema ambientale che interessa tutti i comuni attraversati dall’idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante in questi anni si è scaricato sui comuni di Adria e Legnago, dove si trovano le conche di. Attraverso questa convenzione si stabilisce che infrastrutture venete due volte all’anno raccolga i rifiuti nelle conche con finanziamenti della regione, e che i due comuni capofila Adria e Legnago si occupino dello smaltimento attraverso le aziende competenti del territorio, e i costi dello smaltimento siano poi ripartiti su tutti i Comuni dell’asta fluviale."É per questo che il Comune di Adria ha organizzato in questi anni, in accordo con la Regione Veneto e l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, riunioni di confronto tra i Sindaci dei territori interessati e gli enti competenti, per raccogliere informazioni, dubbi, richieste, necessarie agli uffici della regione per confezionare la convenzione.“Tutelare l’ambiente vuol dire tutelare la salute dei nostri cittadini”. Aggiunge la consigliera provinciale con delega all'ambiente Sara Mazzucato.“Oltre all’aspetto ambientale con questa convenzione si dà una risposta anche alla navigazione fluviale e ai progetti turistici che questa Amministrazione sta sostenendo attraverso una convenzione con assonautica”.“Come amministrazione ringraziamo gli uffici regionali, i consorzi di bonifica, e l’autorità di bacino distrettuale del fiume po, e l’assessore De Berti, a cui ribadiamo l’invito pubblico ad Adria per raccontare insieme questa importantissima occasione per risolvere questo problema storico, per l’impegno profuso in questo lavoro che si deve ora concludere con il voto dei consigli comunali interessati” chiude il Sindaco Omar Barbierato.