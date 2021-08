Nei centri vaccinali anche un pediatra, corsia preferenziale per i giovani studenti

ROVIGO - Tra poco comincia la scuola, la messa in sicurezza dei giovani studenti, con dispositivi di protezione e gel igienizzante non basta. C’è un nodo cruciale da risolvere, ed è l’incognita trasporti. Bastano 15 minuti in un luogo chiuso, con un positivo al Covid-19, per avere la quasi certezza di portarlo in classe, o a casa. Dopo le restrizioni, le chiusure, la didattica a distanza, è necessario fare di più. Da quest’anno c’è l’arma che ha ridato una speranza all’economia, al lavoro, ed anche alla scuola, ovvero la vaccinazione. E’ su base volontaria, ma è inutile sottolineare che i benefici, in termini strettamente sanitari, sono già evidenti in Veneto. I ricoverati sono per la maggior parte non vaccinati, in alcuni casi (pochi) non hanno sviluppato gli anticorpi.

Dopo l’apertura di una corsia preferenziale, senza appuntamento, per le categorie comprese tra i 12 e i 19 anni, l’Ulss 5 Polesana mette in campo uno sforzo ulteriore per convincere le famiglie. Nei centri vaccinali, dalla settimana prossima, sarà disponibile un pediatra, uno specialista in grado di dare tutte le risposte alle famiglie. Nel caso in cui, papà e mamma, non avessero ancora aderito alla vaccinazione, potranno in quella occasione farlo senza appuntamento, seduta stante. Ancora presto invece per gli under 12, ancora non è stata autorizzata la somministrazione del vaccino, ma verosimilmente avverrà molto presto.

“La campagna vaccinale sta andando bene - ha commentato il direttore sanitario dell’Ulss 5 Polesana, Alberto Rigo - i polesani stanno dimostrando una buona sensibilità, siamo oltre al 70% con la prima dose, un buon risultato.

Per la categoria 12-19 ad oggi i vaccinati sono il 56%, tra vaccinati e prenotati il 63% all’8 settembre”.

Cechiamo di raggiungere questa fascia d’età affinché si vaccini prima dell’inizio delle scuole. L’accesso diretto senza prenotazioni ha dato dei buoni risultati, sono 250 i ragazzi nei ultmi 5-6 giorni che si sono recati a vaccinarsi, anche nelle farmacie. Per favorire la vaccinazione ci sono anche i pediatri di libera scelta, una adesione compatta che rende loro onore, e che facilita il nostro lavoro per raggiungere il maggior numero di utenti”.

Se in passato i bambini e i ragazzi sono stati appena sfiorati dal Covid-19, dopo la seconda e terza ondata i casi sono aumentati, su 4 milioni di italiani, il 5% ha contratto il virus nell’età compresa da 0 a 10 anni, il 10% nei successivi 10.

“Numeri che rapidamente cambieranno, il virus va sulle persone suscettibili - ha sottolineato il primario di Pediatria, Simone Rugolotto - il virus va nella popolazione non vaccinata, e nei bambini che hanno cominciato la vaccinazione poco”. Il dottor Rugolotto fa parte anche del consiglio nazionale della società italiana di Pediatria, e ci sono indicazioni chiare “A Rovigo pochi giorni fa un bambino ha avuto una sindrome infiammatoria multisistemica collegata al Covid-19” c’è anche il rischio collegato agli strascichi al lungo termine della malattia, il cosiddetto long Covid. Dagli Stati Uniti, lo stesso Rugolotto, ha ricevuto informazioni poco confortanti, con terapie intensive occupate anche da bambini non vaccinati. Problema Covid che coinvolge direttamente Ginecologia, con una paziente ricoverata con sintomi.

In questa partita è stato fondamentale il ruolo della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), il segretario provinciale Massimo Pasqualini ha parlato di adesione totale dei medici polesani (pediatri libera scelta) “L’intento è vaccinare i nostri ragazzi prima della scuola, siamo raggiunti da genitori che ci chiedono consigli, anche i bambini muoiono di Covid. Abbiamo accolto a braccia aperte l’iniziativa dell’Ulss 5 Polesana, una sezione pediatrica in cui i bambini hanno chiaro il percorso nei centri vaccinali. La vaccinazione ci salva dalle terapie intensive e dal ricovero, è opportuno che si vaccinino subito, solo con la seconda dose saranno immunizzati. Facciamolo subito”.

Aspetto non secondario quello psicologico. La didattica a distanza ha distrutto diverse generazioni, i rapporti virtuali producono spesso problematiche legate al comportamento, soprattutto tra i più giovani. “Problemi di socializzazione e di apprendimento sono emersi nell’ultimo periodo per effetto della Dad - ha sottolineato Paola Casson, Direttore dei Servizi sociali dell'Ulss 5 Polesana - l’obiettivo è salute nel senso completo del termine, anche dal punto vista psichico”. Per rientrare in classe in sicurezza l’unica strada è la vaccinazione.