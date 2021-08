Gara ciclistica Criterium nazionale del Veneto, occhio alla viabilità

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Domenica 22 agosto si svolgerà la gara ciclistica competitiva a cronometro in linea Criterium nazionale del Veneto, organizzata dal Cicloclub estense, sulla strada arginale nel tratto compreso tra Gaiba e Santa Maria Maddalena.

Dalle 8 alle 13, sarà sospesa la circolazione in via Chiavica, via Cavallotti, via Marconi, via Malcantone e limitatamente alle rampe di accesso alla sommità arginale nelle vie Della Pace, Boccalara, Cavallotti, Chiavica.