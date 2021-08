Orgoglio rodigino: la scuola Casalini sbanca al concorso musicale di Omegna

ROVIGO - L’estate non rappresenta un momento di riposo per la scuola Casalini: dopo i premi ricevuti al V concorso nazionale “Scuole in musica” di Verona ( LEGGI ARTICOLO ), arrivano altri premi dal concorso nazionale

di Omegna (Piemonte). Un bottino incredibile che conta ben quattro primi premi e un terzo posto.

Nella categoria “solisti”(flauto traverso) ha vinto il primo premio con 96/100, nella categoria “musica da camera”

primo il

quartetto dei violini formato da

con

95/100

,

e il duo diche hanno meritato il punteggio di 95/100.

Premiato anche un altro duo di violini (al loro debutto), formato da Elisa Gresele e Carlo Tiengo (seconda media).

Paolo Melloni, Sara Bellini, Christian Barbierato e Petra Biasioli ( Primo premio anche per l'ensemble di violini che ha conseguito il prezioso punteggio di 99/100. Il premiato ensemble è formato dai sopraelencati otto giovani violinisti insieme ai loro compagni LEGGI ARTICOLO ).

, la flautista della docente

A causa dell’emergenza sanitaria, il concorso anche quest’anno si è svolto a distanza attraverso l’invio di video. Tantissimi i giovani musicisti che hanno partecipato da tutta l’Italia e grande partecipazione da parte di molte scuole pubbliche che non hanno interrotto il loro lavoro anche in piena pandemia.

La Casalini non è nuova in questo concorso: lo scorso anno aveva vinto il primo premio nella categoria Gianni Ciack con il cortometraggio “Il Cielo è di tutti” ( LEGGI ARTICOLO ).



"Rovigo negli ultimi anni sta offrendo tanta ricchezza artistica e musicale - commenta la docente Lapolla - e lo sta dimostrando in tutti i livelli: dalle scuole medie sino ai percorsi superiori del Conservatorio. Rovigo merita il liceo che manca, quello musicale per l’appunto. Lo attendiamo tutti con ansia pensando che la musica sia un bene comune da poter insegnare e condividere in tutte le fasce scolastiche. Il territorio di Rovigo ormai è pronto" "Rovigo negli ultimi anni sta offrendo tanta ricchezza artistica e musicale - commenta la docente Lapolla - e lo sta dimostrando in tutti i livelli: dalle scuole medie sino ai percorsi superiori del Conservatorio. Rovigo merita il liceo che manca, quello musicale per l’appunto. Lo attendiamo tutti con ansia pensando che la musica sia un bene comune da poter insegnare e condividere in tutte le fasce scolastiche. Il territorio di Rovigo ormai è pronto" (LEGGI ARTICOLO ).

Grande soddisfazione per il preside: "Queste iniziative creano coesione tra i ragazzi e li fanno sentire vivi e orgogliosi di poter far parte di una scuola, la Casalini che non smette di stimolare i propri alunni. Un ringraziamento ai docenti che hanno sostenuto tutti gli alunni: Paolo Lazzarini ha accompagnato al pianoforte il flauto di Anna Zambelli e Nazzareno Balduin ha accompagnato con il violoncello i violini della professoressa Claudia Lapolla".